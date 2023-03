Arriva un nuovo talent sul make-up su Real Time. Si tratta di Call of Beauty con la conduzione di Giulia De Lellis e Manuele Mameli. Di seguito, maggiori dettagli circa questo nuovo talent e il meccanismo per il quale i concorrenti affronteranno varie prove.

Call of Beauty: Giulia De Lellis conduttrice su Real Time dall’11 marzo

Call of Beauty arriva in Italia dall’11 Marzo su Real Time. Ogni sabato, a partire dalle 15:50, con la conduzione di Giulia De Lellis. L’influencer romana con oltre 5 milioni di follower è alla sua seconda esperienza da conduttrice, dopo Love Island. Insieme all’amico e glam artist delle star Manuele Mameli, racconterà il percorso degli otto concorrenti.

Nel corso delle puntate, Giulia De Lellis e Manuele Mameli verranno affiancati da alcuni ospiti che li aiuteranno nel giudicare le sfide e le prove in cui si cimenteranno i concorrenti della prima edizione italiana di Call of Beauty.

Call of Beauty: meccanismo e sfide del nuovo talent di Discovery+

Il meccanismo di Call of Beauty è strutturato in modo da consentire agli otto concorrenti la possibilità di mostrare le proprie capacità da make-up artist. Due sono le prove da affrontare: tecnica e artistica. La prova tecnica prevede step in cui le capacità tecniche, acquisite in precedenza, vengono messe in luce mentre la prova artistica è un insieme tra comunicazione visiva e multimediale.

Infatti, i concorrenti dovranno realizzare un look intero a tema e comunicarlo attraverso i profili Tik Tok. Solo un concorrente vincerà il premio in palio, ovvero diventare brand ambassador per Smashbox e Douglas. Volerà a Los Angeles e prenderà parte alla campagna del primer Smashbox.

Call of Beauty avrà 7 episodi, da 30 minuti, ed è prodotto dal Branded Entertainment Department di Fremantle Italia in collaborazione con Discovery Media Brand Solutions per Warner Bros Discovery. Le puntate saranno disponibili anche in streaming e on demand su Discovery+.