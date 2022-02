Svelato il calendario ufficiale delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022. Tutto pronto per la 24esima edizione dei Giochi Olimpici invernali. Anche se la cerimonia di apertura si terrà venerdì 4 febbraio 2022, già a partire da mercoledì 2 febbraio sono previste alcune gare di qualificazione, come quelle del curling e del freestyle. I Giochi Olimpici invernali di Pechino 2022 si chiuderanno il 20 febbraio. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il calendario ufficiale con tutte le date e gli orari di tutte le gare.

Calendario Olimpiadi invernali Pechino 2022: date e orari delle gare

A causa del fuso orario tra Italia e Cina (7 ore, se a Roma sono le 12.00 a Pechino sono le 19.00) per noi non sarà facile seguire tutte le gare in diretta. Bisognerà dunque abituarsi a fare le ore piccole visto che molte gare avranno luogo di mattina, quando da noi in Italia sarà notte fonda (dall’1.30 alle 4.30 circa). Anche per seguire le gare pomeridiane cinesi, in Italia non si avranno orari comodissimi: le gare verranno infatti trasmesse dalle 6.30. Per fortuna, però, ci sono in programma le repliche. Ecco nel dettaglio il programma completo delle Olimpiadi invernali di Pechino 2022: gli orari riportati si riferiscono all’orario italiano.

Le Olimpiadi Pechino 2022 in diretta TV e streaming

Sarà possibile seguire le Olimpiadi invernali di Pechino 2022 in diretta tv e streaming su Eurosport e sui canali tematici di Discovery Plus. La visione però è riservata solo a chi ha un abbonamento a questi canali, mentre gratuitamente e in chiaro le Olimpiadi di Pechino potranno essere seguite sulla Rai, che trasmetterà ben 100 ore. Le gare saranno trasmesse su Rai 2 e Rai Sport, oltre che in streaming tramite la piattaforma Rai Play. Su Raidue inoltre, il programma “Cerchi azzurri” offrirà un riepilogo quotidiano delle gare. Per quanto riguarda gli atleti italiani che saranno impegnati a Pechino 2022.

Il calendario Olimpiadi Invernali di Pechino 2022: giorno per giorno

Mercoledì 2 febbraio

Ore 13:05 – CURLING: sessione 1 doppio misto

Giovedì 3 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 2 doppio misto

Ore 7:05 – CURLING: sessione 3 doppio misto

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 1 moguls donne

Ore 12:45 – FREESTYLE: qualificazione 1 moguls uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 4 doppio misto

Venerdì 4 febbraio

Ore 1:35 – CURLING: sessione 5 doppio misto

Ore 3:02 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto maschile

Ore 4:41 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – rhythm dance danza sul ghiaccio

Ore 6:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto coppie d’artistico

Ore 6:35 – CURLING: sessione 6 doppio misto

Ore 13:00 – Cerimonia d’apertura

Sabato 5 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 7 doppio misto

Ore 3:45 – SNOWBOARD: qualificazione 1 slopestyle donne

Ore 4:47 – SNOWBOARD: qualificazione 2 slopestyle donne

Ore 6:15 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento uomini NH

Ore 7:05 – CURLING: sessione 8 doppio misto

Ore 7:20 – SALTO CON GLI SCI: qualificazione uomini NH

Ore 8:45 – SCI DI FONDO: skiathlon donne 7.5 + 7.5 km

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 3000 metri donne

Ore 10:00 – BIATHLON: staffetta mista 4×6 km

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI: qualificazione donne NH

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 2 moguls uomini

Ore 11:45 – SALTO CON GLI SCI: prima manche NH donne

Ore 12:00 – SHORT TRACK: batterie 500 metri donne

Ore 12:10 – SLITTINO: prima manche singolo uomini

Ore 12:30 – FREESTYLE: finale 1 moguls uomini

Ore 12:35 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH donne

Ore 12:38 – SHORT TRACK: batterie 1000 metri uomini

Ore 13:05 – FREESTYLE: finale 2 moguls uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 9 doppio misto

Ore 13:23 – SHORT TRACK: quarti di finale staffetta mista

Ore 13:40 – FREESTYLE: finale 3 moguls uomini

Ore 13:50 – SLITTINO: seconda manche singolo uomini

Ore 13:53 – SHORT TRACK: semifinale staffetta mista

Ore 14:26 – SHORT TRACK: finale staffetta mista

Domenica 6 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 10 doppio misto

Ore 2:30 – SNOWBOARD: finale 1 slopestyle donne

Ore 2:37 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma corto donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD: finale 2 slopestyle donne

Ore 3:24 – SNOWBOARD: finale 3 slopestyle donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: discesa libera uomini

Ore 4:57 – PATTINAGGIO DI FIGURA: team event – programma libero coppie d’artistico

Ore 7:05 – CURLING: sessione 11 doppio misto

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: skiathlon uomini 15 + 15 km

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 5000 metri uomini

Ore 11:00 – FREESTYLE: qualificazione 2 moguls donne

Ore 11:00 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento NH uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche NH uomini

Ore 12:30 – FREESTYLE: finale 1 moguls donne

Ore 12:30 – SLITTINO: terza manche singolo uomini

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche NH uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 12 doppio misto

Ore 13:05 – FREESTYLE: finale 2 moguls donne

Ore 13:40 – FREESTYLE: finale 3 moguls donne

Ore 14:15 – SLITTINO: quarta manche singolo uomini

Lunedì 7 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 13 doppio misto

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero maschile team event

Ore 2:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 big air donne

Ore 3:15 – FREESTYLE: qualificazione 2 big air donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche gigante donne

Ore 3:31 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero danza sul ghiaccio team event

Ore 4:00 – FREESTYLE: qualificazione 3 big air donne

Ore 4:37 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero donne team event

Ore 5:00 – SNOWBOARD: finale 1 slopestyle uomini

Ore 5:27 – SNOWBOARD: finale 2 slopestyle uomini

Ore 5:54 – SNOWBOARD: finale 3 slopestyle uomini

Ore 6:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche gigante donne

Ore 7:15 – FREESTYLE: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8:00 – FREESTYLE: qualificazione 3 big air uomini

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1500 metri donne

Ore 10:00 – BIATHLON: 15 km individuale donne

Ore 11:28 – SALTO CON GLI SCI: trial round gara a squadre mista

Ore 12:30 – SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri donne

Ore 12:44 – SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri uomini

Ore 12:45 – SALTO CON GLI SCI: prima manche gara a squadre mista

Ore 12:50 – SLITTINO: prima manche singolo donne

Ore 13:05 – CURLING: semifinali doppio misto

Ore 13:13 – SHORT TRACK: semifinali 500 metri donne

Ore 13:20 – SHORT TRACK: semifinali 1000 metri uomini

Ore 13:46 – SHORT TRACK: finale 500 metri donne

Ore 13:51 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche gara a squadre mista

Ore 13:58 – SHORT TRACK: finale 1000 metri uomini

Ore 14:30 – SLITTINO: seconda manche singolo donne

Martedì 8 febbraio

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto uomini

Ore 3:00 – FREESTYLE: prima manche finale big air donne

Ore 3:22 – FREESTYLE: seconda manche finale big air donne

Ore 3:40 – SNOWBOARD: qualificazioni PGS donne

Ore 3:45 – FREESTYLE: terza manche finale big air donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: superG uomini

Ore 4:07 – SNOWBOARD: qualificazioni PGS uomini

Ore 4:34 – SNOWBOARD: elimination round PGS donne

Ore 5:01 – SNOWBOARD: elimination round PGS uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale bronzo doppio misto

Ore 7:30 – SNOWBOARD: ottavi di finale PGS donne

Ore 7:40 – SNOWBOARD: ottavi di finale PGS uomini

Ore 8:06 – SNOWBOARD: quarti di finale PGS donne

Ore 8:15 – SNOWBOARD: quarti di finale PGS uomini

Ore 8:24 – SNOWBOARD: semifinali PGS donne

Ore 8:30 – SNOWBOARD: semifinali PGS uomini

Ore 8:36 – SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS donne – a seguire finale per l’oro

Ore 8:43 – SNOWBOARD: finale per il bronzo PGS uomini – a seguire finale per l’oro

Ore 9:00 – SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl donne

Ore 9:30 – BIATHLON: 20 km individuale uomini

Ore 9:50 – SCI DI FONDO: qualificazioni sprint tl uomini

Ore 11:30 – SPEED SKATING: 1500 metri uomini

Ore 11:30 – SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl donne

Ore 11:55 – SCI DI FONDO: quarti di finale sprint tl uomini

Ore 12:25 – SCI DI FONDO: semifinali sprint tl donne

Ore 12:35 – SCI DI FONDO: semifinali sprint tl uomini

Ore 12:47 – SCI DI FONDO: finale sprint tl donne

Ore 12:50 – SLITTINO: terza manche singolo donne

Ore 13:00 – SCI DI FONDO: finale sprint tl uomini

Ore 13:05 – CURLING: finale per l’oro doppio misto

Ore 14:35 – SLITTINO: quarta manche singolo donne

Mercoledì 9 febbraio

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half -pipe donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche slalom donne

Ore 3:21 – SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half -pipe donne

Ore 4:00 – SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross donne

Ore 4:00 – FREESTYLE: prima manche finale big air uomini

Ore 4:22 – FREESTYLE: seconda manche finale big air uomini

Ore 4:45 – FREESTYLE: terza manche finale big air uomini

Ore 4:55 – SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross donne

Ore 5:30 – SNOWBOARD: prima manche qualificazioni half -pipe uomini

Ore 6:21 – SNOWBOARD: seconda manche qualificazioni half -pipe uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche slalom donne

Ore 7:30 – SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross donne

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: trial round gundersen normal hill

Ore 8:07 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross donne

Ore 8:28 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross donne

Ore 8:45 – SNOWBOARD: small finale snowboardcross – a seguire la big final

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: prova di salto gundersen NH

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: 10 km fondo gundersen NH

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri uomini

Ore 12:44 – SHORT TRACK: batterie 1000 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 1 round robin uomini

Ore 13:20 – SLITTINO: prima manche doppio

Ore 13:29 – SHORT TRACK: semifinali 1500 metri uomini

Ore 13:45 – SHORT TRACK: semifinali staffetta donne

Ore 14:20 – SHORT TRACK: finale 1500 metri uomini

Ore 14:35 – SLITTINO: seconda manche doppio

Giovedì 10 febbraio

Ore 2:00 – FREESTYLE: finale 1 aerials gara a squadre mista

Ore 2:05 – CURLING: sessione 1 round robin donne

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale halfpipe donne

Ore 2:30 – SKELETON: prima manche uomini

Ore 2:38 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo uomini

Ore 2:50 – FREESTYLE: finale 2 aerials gara a squadre mista

Ore 2:57 – SNOWBOARD: seconda manche finale halfpipe donne

Ore 3:24 – SNOWBOARD: terza manche finale halfpipe donne

Ore 3:30 – SCI ALPINO: combinata alpina uomini – manche di discesa

Ore 4:00 – SKELETON: seconda manche uomini

Ore 4:15 – SNOWBOARD: seeding run 1 snowboardcross uomini

Ore 5:10 – SNOWBOARD: seeding run 2 snowboardcross uomini

Ore 7:00 – SNOWBOARD: ottavi di finale snowboardcross uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 2 round robin uomini

Ore 7:15 – SCI ALPINO: combinata alpina uomini – manche di slalom

Ore 7:37 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross uomini

Ore 7:58 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross uomini

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: 10 km tecnica classica donne (partenza ad intervalli)

Ore 8:15 – SNOWBOARD: small final snowboardcross uomini – a seguire la big final

Ore 13:00 – SPEED SKATING: 5000 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 2 round robin donne

Ore 14:30 – SLITTINO: Team Relay

Venerdì 11 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 3 round robin uomini

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2:30 – SKELETON: prima manche donne

Ore 2:57 – SNOWBOARD: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3:24 – SNOWBOARD: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4:00 – SKELETON: seconda manche donne

Ore 4:00 – SCI ALPINO: superG donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: primo quarto di finale donne

Ore 7:05 – CURLING: sessione 3 round robin donne

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: 15 km tc uomini partenza ad intervalli

Ore 9:00 – SPEED SKATING: 10000 metri uomini

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: secondo quarto di finale donne

Ore 10:00 – BIATHLON: sprint 7.5 km donne

Ore 10:45 – SALTO CON GLI SCI: salto di allenamento trampolino grande uomini

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 1000 metri donne

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: qualificazioni trampolino grande uomini

Ore 12:18 – SHORT TRACK: batterie 500 metri uomini

Ore 12:55 – SHORT TRACK: semifinali 1000 metri donne

Ore 13:04 – SHORT TRACK: semifinali staffetta uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 4 round robin uomini

Ore 13:20 – SKELETON: terza manche uomini

Ore 13:43 – SHORT TRACK: finale 1000 metri donne

Ore 14:55 – SKELETON: quarta manche uomini

Sabato 12 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 4 round robin donne

Ore 3:00 – SNOWBOARD: quarti di finale snowboardcross misto a squadre

Ore 3:30 – SNOWBOARD: semifinali snowboardcross misto a squadre

Ore 3:50 – SNOWBOARD: small e big final snowboardcross misto a squadre

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: terzo quarto di finale donne

Ore 7:05 – CURLING: sessione 5 round robin uomini

Ore 8:30 – SCI DI FONDO: staffetta 4×5 km donne

Ore 9:00 – SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit donne

Ore 9:30 – HOCKEY GHIACCIO: ultimo quarto di finale donne

Ore 9:57 – SPEED SKATING: 500 metri uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: sprint 10 km uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche trampolino grande uomini

Ore 12:07 – PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio – rhythm dance

Ore 13:00 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche trampolino grande uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 5 round robin donne

Ore 13:20 – SKELETON: terza manche donne

Ore 14:55 – SKELETON: quarta manche donne

Domenica 13 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 6 round robin uomini

Ore 2:30 – BOB: prima manche monobob donne

Ore 3:00 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni slopestyle donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche gigante uomini

Ore 4:00 – BOB: seconda manche monobob donne

Ore 4:01 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni slopestle donne

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche gigante uomini

Ore 7:07 – CURLING: sessione 6 round robin donne

Ore 8:00 – SCI DI FONDO: staffetta 4×10 km uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: inseguimento 10 km donne

Ore 11:45 – BIATHLON: inseguimento 12 -5 km uomini

Ore 12:00 – FREESTYLE: qualificazione 1 aerials donne

Ore 12:00 – SHORT TRACK: quarti di finale 500 metri uomini

Ore 12:27 – SHORT TRACK: semifinali 500 metri uomini

Ore 12:44 – SHORT TRACK: finale staffetta donne

Ore 12:45 – FREESTYLE: qualificazione 2 aerials donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 7 round robin uomini

Ore 13:14 – SHORT TRACK: finale 500 metri uomini

Ore 14:00 – SPEED SKATING: quarti di finale team-pursuit uomini

Ore 14:56 – SPEED SKATING: 500 metri donne

Lunedì 14 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 7 round robin donne

Ore 2:22 – PATTINAGGIO DI FIGURA: danza sul ghiaccio – programma libero

Ore 2:30 – SNOWBOARD: qualificazione 1 big air donne

Ore 2 -30 – BOB: terza manche monobob donne

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale slopestyle donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle donne

Ore 3:15 – SNOWBOARD: qualificazione 2 big air donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale slopestyle donne

Ore 4:00 – SNOWBOARD: qualificazione 3 big air donne

Ore 4:00 – BOB: quarta manche monobob donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale donne

Ore 5:30 – FREESTYLE: qualificazione 1 slopestyle uomini

Ore 6:30 – SNOWBOARD: qualificazione 1 big air uomini

Ore 6:32 – FREESTYLE: qualificazione 2 slopestyle uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 8 round robin uomini

Ore 7:15 – SNOWBOARD: qualificazione 2 big air uomini

Ore 8:00 – SNOWBOARD: qualificazione 3 big air uomini

Ore 12:00 – SALTO CON GLI SCI: prima manche prova a squadre uomini

Ore 13:05 – BOB: prima manche bob a 2 uomini

Ore 13:05 – CURLING: sessione 8 round robin donne

Ore 13:06 – SALTO CON GLI SCI: seconda manche prova a squadre uomini

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale donne

Ore 14:40 – BOB: seconda manche bob a 2 uomini

Martedì 15 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 9 round robin uomini

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale slopestyle uomini

Ore 2:30 – SNOWBOARD: prima manche finale big air donne

Ore 2:52 – SNOWBOARD: seconda manche finale big air donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale slopestyle uomini

Ore 3:15 – SNOWBOARD: terza manche finale big air donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale slopestyle uomini

Ore 4:00 – SCI ALPINO: discesa libera donne

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 6:00 – SNOWBOARD: prima manche finale big air uomini

Ore 6:22 – SNOWBOARD: seconda manche finale big air uomini

Ore 6:45 – SNOWBOARD: terza manche finale big air uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 9 round robin donne

Ore 7:30 – SPEED SKATING: semifinali team -pursuit donne

Ore 7:52 – SPEED SKATING: semifinali team -pursuit uomini

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: salto di allenamento trampolino grande

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: manche di salto trampolino grande

Ore 9:22 – SPEED SKATING: finale per il bronzo team – pursuit donne

Ore 9:28 – SPEED SKATING: finale per l’oro team – pursuit donne

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: play-off uomini

Ore 9:41 – SPEED SKATING: finale per il bronzo team -pursuit uomini

Ore 9:47 – SPEED SKATING: finale per l’oro team -pursuit uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: staffetta 4×7.5 km uomini

Ore 11:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma corto singolo donne

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: 10 km gundersen trampolino grande

Ore 13:05 – CURLING: sessione 10 round robin uomini

Ore 13:15 – BOB: terza manche bob a 2 uomini

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: playoff uomini

Ore 14:50 – BOB: quarta manche bob a 2 uomini

Mercoledì 16 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 10 round robin donne

Ore 3:15 – SCI ALPINO: prima manche slalom uomini

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 1 uomini

Ore 6:45 – SCI ALPINO: seconda manche slalom uomini

Ore 7:00 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 2 uomini

Ore 7:05 – CURLING: sessione 11 round robin uomini

Ore 8:45 – BIATHLON: staffetta 4×6 km donne

Ore 9:40 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 3 uomini

Ore 10:00 – SCI DI FONDO: semifinali team -sprint tecnica classica donne

Ore 10:40 – SCI DI FONDO: semifinali team -sprint tecnica classica uomini

Ore 12:00 – FREESTYLE: finale 1 aerials uomini

Ore 12:00 – SCI DI FONDO: finale team -sprint tecnica classica donne

Ore 12:30 – SCI DI FONDO: finale team -sprint tecnica classica uomini

Ore 12:30 – HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo donne

Ore 12:30 – SHORT TRACK: quarti di finale 1500 metri donne

Ore 13:00 – FREESTYLE: finale 2 aerials uomini

Ore 13:15 – SHORT TRACK: semifinali 1500 metri donne

Ore 13:05 – CURLING: sessione 11 round robin donne

Ore 13:44 – SHORT TRACK: finale staffetta uomini

Ore 14:18 – SHORT TRACK: finale 1500 metri donne

Ore 14:30 – HOCKEY GHIACCIO: quarto di finale 4 uomini

Giovedì 17 febbraio

Ore 2:05 – CURLING: sessione 12 round robin uomini

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3:21 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe donne

Ore 3:30 – SCI ALPINO: combinata alpina donne – manche di discesa

Ore 4:30 – FREESTYLE: skicross – seeding round

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: finale per l’oro donne

Ore 5:30 – FREESTYLE: prima manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 6:21 – FREESTYLE: seconda manche qualificazioni half-pipe uomini

Ore 7:00 – FREESTYLE: ottavi di finale skicross donne

Ore 7:00 – SCI ALPINO: combinata alpina donne – manche di slalom

Ore 7:05 – CURLING: sessione 12 round robin donne

Ore 7:35 – FREESTYLE: quarti di finale skicross donne

Ore 7:54 – FREESTYLE: semifinali skicross donne

Ore 8:00 – COMBINATA NORDICA: trial round staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 8:10 – FREESTYLE: small e big final skicross donne

Ore 9:00 – COMBINATA NORDICA: manche di salto staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1000 metri donne

Ore 11:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: programma libero singolo donne

Ore 12:00 – COMBINATA NORDICA: manche di sci di fondo staffetta 4×10 km trampolino grande

Ore 13:05 – CURLING: semifinali uomini

Venerdì 18 febbraio

Ore 2:30 – FREESTYLE: prima manche finale half-pipe donne

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe donne

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale half-pipe donne

Ore 4:45 – FREESTYLE: seeding run skicross uomini

Ore 5:10 – HOCKEY GHIACCIO: prima semifinale uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale per il bronzo uomini

Ore 7:45 – FREESTYLE: ottavi di finale skicross uomini

Ore 8:20 – FREESTYLE: quarti di finale skicross uomini

Ore 8:39 – FREESTYLE: semifinali skicross uomini

Ore 8:55 – FREESTYLE: small e big final skicross uomini

Ore 9:30 – SPEED SKATING: 1000 metri uomini

Ore 10:00 – BIATHLON: mass start 15 km uomini

Ore 11:38 – PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico – programma corto

Ore 13:00 – BOB: prima manche bob a 2 donne

Ore 13:05 – CURLING: semifinali donne

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: seconda semifinale uomini

Ore 14:30 – BOB: seconda manche bob a 2 donne

Sabato 19 febbraio

Ore 2:30 -FREESTYLE: prima manche finale half-pipe uomini

Ore 2:30 – BOB: prima manche bob a 4 uomini

Ore 2:57 – FREESTYLE: seconda manche finale half-pipe uomini

Ore 3:24 – FREESTYLE: terza manche finale half-pipe uomini

Ore 4:00 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – ottavi di finale

Ore 4:05 – BOB: seconda manche bob a 4 uomini

Ore 4:47 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – quarti di finale

Ore 5:14 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – semifinali

Ore 5:37 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – finale per il bronzo

Ore 5:46 – SCI ALPINO: gara mista a squadre parallelo – finale per l’oro

Ore 7:00 – SCI DI FONDO: 50 km tecnica classica mass start uomini

Ore 7:05 – CURLING: finale per l’oro uomini

Ore 8:00 – SPEED SKATING: semifinali mass start uomini

Ore 8:45 – SPEED SKATING: semifinali mass start donne

Ore 9:30 – SPEED SKATING: finale mass start uomini

Ore 10:00 – SPEED SKATING: finale mass start donne

Ore 10:00 – BIATHLON: mass start 12 -5 km donne

Ore 12:08 – PATTINAGGIO DI FIGURA: coppie di artistico – programma libero

Ore 13:00 – BOB: terza manche bob a 2 donne

Ore 13:05 – CURLING: finale per il bronzo donne

Ore 14:10 – HOCKEY GHIACCIO: finale per il bronzo uomini

Ore 14:30 – BOB: quarta manche bob a 2 donne

Domenica 20 febbraio