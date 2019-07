Inizio e finale coinvolgenti. La puntata di Caduta Libera Splash di lunedì 8 luglio 2019, infatti, si è aperta con il ritorno in studio di Nicolò Scalfi e si è chiusa con la seconda “partita” del nuovo campione Francesco, arrivato nuovamente ai Dieci Passi finali, lo step conclusivo del gioco di Canale 5. Insomma, l’impiegato della provincia di Salerno, a cui manca qualche esame per diventare ingegnere, avrà vinto oppure no l’odierno montepremi potenziale? Ecco qui la replica – risposta, da rivedere in questo video Mediaset ufficiale.