Dopo aver battuto Nicolò e affrontato i suoi primi Dieci Passi, anche stasera il nuovo campione di Caduta Libera, di nome Francesco, ha tentato il tutto per tutto per la vittoria. Nei minuti finali della puntata di questo lunedì 8 luglio 2019, infatti, il nuovo volto del gioco di Canale 5 ha provato a vincere il montepremi del caso del valore di 255.000 euro. Come ieri, però, il risultato non è stato dei migliori, ma, ne siamo sicuri, riproverà a far bene anche nella serata di domani. Ecco, allora, il video Mediaset con tutte le risposte date, dall’impiegato salernitano, nel nuovo appuntamento col quiz.