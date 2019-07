Sorpresa oggi a Caduta Libera. Ad inizio puntata di questo lunedì 8 luglio 2019, infatti, Gerry Scotti riaccoglie in studio il “campioncino” Nicolò Scalfi. Il motivo? Sconfitto sabato scorso dopo 88 puntate, il giovane 20enne di Brescia torna a far capolino nel fortunato gioco di Canale 5 per rivivere, insieme al padrone di casa, le immagini della sua clamorosa sconfitta in tv. Ecco, allora, il video Mediaset coi saluti, stavolta definitivi, di Nicolò e il passaggio di testimone col nuovo campione, di nome Francesco.