Oggi, a Caduta Libera, il campione Nicolò ha affrontato una temibile avversaria. L’ultima sfida in onda nella puntata di questo venerdì 5 luglio 2019, infatti, è stata decisamente al cardiopalma. Il motivo? La sfidante Marina, un’infermiera di Messina, ha “rubato” al “campioncino” una delle due “vite” rimaste, facendo pensare ad una possibile ed imminente eliminazione del ragazzo. Il risultato? Un “grandissimo finale”, così come l’ha definito Gerry Scotti, ma che, almeno per ora, non ha portato alla paventata uscita di scena di Scalfi dal gioco di Canale 5 (video Mediaset).