Secondo alcuni sarebbe dovuta andare in onda l’eliminazione di Nicolò. Ma così non è stato. La puntata di Caduta Libera Splash di venerdì 5 luglio 2019, infatti, si è conclusa con i nuovi “Dieci Passi” affrontati dal “campioncino” e con un’ultima sfida al cardiopalma che l’ha visto schierato faccia a faccia contro la concorrente Marina. Ecco, allora, in apertura, il nuovo video Mediaset ufficiale, completo della replica integrale di tutto quanto trasmesso in data odierna, nel preserale di Canale 5.