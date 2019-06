Scotti acclamato dal pubblico in studio, i nuovi “10 passi” finali del campione e il look di Nicolò che tanto piace alle fans. Questo e molto altro nella puntata di Caduta Libera in onda oggi, sabato 15 giugno 2019, nel preserale di Canale 5 (video Mediaset). Il quiz – ricordiamo – torna in tv anche domani, ma, come spesso accade per l’appuntamento domenicale, Scalfi non sarà a centro studio.