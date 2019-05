A Caduta Libera stasera si gioca con i vip. Nella puntata di questa domenica 19 maggio 2019, infatti, una decina di personaggi famosi si sfida nell’amato game show targato Gerry Scotti. Il motivo? Ospiti – concorrenti del programma di Canale 5, tutti rispondono alle domande per un nobile fine: sostenere la raccolta fondi de La Fabbrica del Sorriso, anche grazie a Dario Ballantini che vince 22.000 euro, da dare in beneficenza. Rivediamo, allora, l’intero nuovo appuntamento col quiz targato Endemol, in questo video Mediaset contenente la replica integrale di quanto andato in onda oggi.