Nel nuovo speciale “vip” di Caduta Libera 2019, Dario Ballantini vince 22.000 euro e, così come da regolamento, li “regala” a La Fabbrica del Sorriso. Questo, infatti, l’epilogo positivo dei nuovo “10 passi” finali, andati in onda su Canale 5 nella puntata di domenica 19 maggio. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere il momento in cui l’amato volto di “Striscia” sostiene la Onlus benefica grazie alla cifra vinta in trasmissione.