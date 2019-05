Nella puntata di Caduta Libera di oggi, mercoledì 29 maggio 2019, Nicolò Scalfi non ha vinto. Negli ultimi “10 passi” odierni, infatti, il campione in carica nel gioco di Canale 5 ha terminato sì la “partita”, ma senza vincere il nuovo potenziale montepremi di 190.000 euro. In compenso, però, oggi in studio, a fare il tifo per lui c’è stato anche “L’Uomo Gatto”, l’ex campione di “Sarabanda” Gabriele Sbattella. Rivediamo, allora, l’intera puntata del quiz di questo mercoledì sera, nel nuovo video Mediaset ufficiale con la replica integrale. Qui anche l’intero appuntamento di ieri.