La puntata di Caduta Libera di martedì 28 maggio 2019 corrisponde alla 54esima volta di Nicolò Scalfi come campione in carica riconfermato. Anche oggi, infatti, il giovane 20enne bresciano ha affrontato altri concorrenti, arrivando a giocare ai nuovi “10 passi” finali del quiz (del valore di 76.000 euro). Il risultato? Nicolò non ha saputo l’ultimissima risposta (“Muhammad Ali”) ed è finito giù nella botola. Rivediamo, allora, l’intero appuntamento odierno con Gerry Scotti, in questo video Mediaset ufficiale. Qui anche il momento con la super vincita di ieri.