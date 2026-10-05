Una serata da ricordare a Caduta Libera. La campionessa Sara Prati, professoressa di matematica, ha conquistato ben 170mila euro nel gioco finale delle 10 Botole, regalando uno dei momenti più emozionanti della nuova edizione del quiz di Canale 5 condotto da Max Giusti.

La vittoria è arrivata nella puntata di domenica 4 ottobre 2026, quando Sara è riuscita ad arrivare fino all’ultima domanda con un montepremi particolarmente importante.

E non si tratta del suo primo successo: nelle puntate precedenti aveva già conquistato 10mila euro, portando così il totale delle sue vincite a 180mila euro.

Chi è Sara Prati, la campionessa di Caduta Libera

Sara Prati è una professoressa di matematica, originaria di Mandrogne, frazione di Alessandria, e residente a Spinetta Marengo.

Il suo percorso a Caduta Libera l’ha vista confermarsi più volte campionessa e raggiungere ripetutamente la fase conclusiva delle 10 Botole.

Proprio la sua professione ha attirato l’attenzione del pubblico: una docente abituata quotidianamente a numeri e ragionamento che si è trovata a dover affrontare domande appartenenti agli argomenti più diversi.

La domanda da 170mila euro

A separare Sara dalla maxi vincita c’era una domanda legata a due monumenti della storia. La concorrente doveva individuare quale, tra la Piramide di Cheope e Notre-Dame de Paris, avesse richiesto più tempo per essere costruita.

Sara ha scelto Notre-Dame de Paris. La risposta era quella corretta e le ha permesso di conquistare 170mila euro. In studio è quindi esplosa la festa, con Max Giusti che ha celebrato insieme alla campionessa il risultato raggiunto.

Sara aveva già vinto 10mila euro

La professoressa aveva già dimostrato di saper affrontare il nuovo gioco finale. In una precedente puntata era infatti riuscita a portarsi a casa 10mila euro, rispondendo correttamente a una domanda che chiedeva quale personaggio storico, tra quelli proposti, non si fosse mai sposato.

La soluzione era Leonardo da Vinci. Sommando quella vincita ai 170mila euro conquistati il 4 ottobre, il montepremi complessivamente ottenuto da Sara sale così a 180mila euro.

Come funzionano le nuove 10 Botole di Caduta Libera

La nuova edizione di Caduta Libera ha introdotto diverse novità, a cominciare proprio dalla prova conclusiva. Il campione deve affrontare le 10 Botole, con una serie di domande che possono determinare il valore finale della vincita.

Anche il montepremi complessivo del programma è stato aumentato e può arrivare fino a 500mila euro. La quindicesima edizione vede Max Giusti alla conduzione e Isobel Kinnear al suo fianco, con uno studio completamente rinnovato e una band dal vivo.

Max Giusti festeggia la campionessa

La risposta decisiva ha trasformato gli ultimi secondi della partita in una grande festa. Una volta ufficializzata la soluzione corretta, Max Giusti ha festeggiato insieme a Sara coinvolgendo anche il pubblico presente nello studio. Per la professoressa alessandrina è arrivata così una delle vincite più significative di questa edizione del game show.

Sara continua a Caduta Libera

E l’avventura della campionessa non è ancora necessariamente conclusa. Sara continua infatti il proprio percorso a Caduta Libera, pronta a difendere il titolo e ad affrontare nuovi sfidanti nel preserale di Canale 5.

Dopo aver raggiunto quota 180mila euro complessivi, l’attenzione sarà inevitabilmente rivolta alle prossime puntate per capire fin dove potrà arrivare il percorso della professoressa.

Video del percorso di Sara

Video Mediaset della vincita di Sara a Caduta libera