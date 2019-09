Caduta Libera, la campionessa Stefania è stata sconfitta | video Mediaset

Oggi Stefania è stata sconfitta. Nella puntata di Caduta Libera di lunedì 23 settembre 2019, infatti, la campionessa ha dovuto lasciare il gioco di Canale 5 dopo 56.000 euro vinti e dieci puntate da protagonista. Ad “eliminarla” è stata la sfidante Francesca, che, poco dopo, non ha potuto non cedere la botola centrale al nuovo campione di nome Gabriele. Ecco il video Mediaset col momento di stasera, da rivedere online dopo la messa in onda in tv.