Sguardo attento e look un po’ sbarazzino non bastano a far vincere di nuovo Nicolò. Nei minuti finali della puntata di Caduta Libera di mercoledì 3 luglio 2019, infatti, il campione in carica ha perso la sfida di stasera per lui più importante, non riuscendo ad azzeccare due delle risposte del gioco di Canale 5. Il risultato? Niente da fare per l’odierno potenziale montepremi del valore di 135.000 euro, con Nicolò che, però, torna domani, per un’altra avvincente sfida, prima di tutto con se stesso (video Mediaset).