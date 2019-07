Per soli 3 dei 10 passi di oggi, Christian non porta a casa la somma potenziale, non grandissima, di 16.000 euro. Nei minuti finali della puntata di questo mercoledì 17 luglio 2019, infatti, il nuovo campione “tutto muscoli e cervello” è caduto giù nella botola del gioco di Canale 5 senza conquistare la sua prima vittoria. Rivediamo, allora, il momento, in questo video Mediaset ufficiale.