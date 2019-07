La prima vittoria di Christian stenta ad arrivare? Chissà. Certo è che, anche nei 10 passi finali di oggi, giovedì 18 luglio 2019, il nuovo campione di Caduta Libera non è riuscito a vincere gli 85.000 euro in palio. E così, scaduto il tempo a disposizione per le risposte, al bel 27enne bresciano, in carica da tre puntate, non è rimasto altro che andar giù nella botola (video Mediaset).