Torna in tv “Caduta Libera”, il preserale in onda su Canale 5 coprodotto da Rti ed Endemol Shine Italy. Alla conduzione ritroveremo come sempre il padrone di casa Gerry Scotti, che tra domande e cadute dei concorrenti ci regalerà ancora una volta uno dei prodotti televisivi più riusciti e amati della tv italiana.

“Caduta Libera 2022” con Gerry Scotti: ecco quando in tv e nuovo gioco

La nuova edizione della trasmissione “Caduta libera” prende il via lunedì 29 agosto su Canale 5 come sempre alle ore 18:45, dopo Pomeriggio 5. Il conduttore ha raccontato le novità della nuova edizione in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni.

“Dieci piccoli indizi”, il nuovo gioco di “Caduta Libera”

Tra le novità di questa edizione c’è il cambio dello studio. «Ho visto smontare tutto lo studio e rimontarlo da un’altra parte. Abbiamo traslocato dallo studio 20 di Cologno Monzese allo studio 11 che ci contiene a malapena, ma che non dobbiamo condividere con nessuno e dove volendo possiamo registrare tutti giorni. Qui ho fatto “Buona Domenica” e “Chi vuol essere milionario?”, ho tanti bei ricordi» – Ha raccontato il conduttore.

Parlando ancora di novità, Gerry Scotti anticipa l’inserimento di un nuovo gioco: “Dieci piccoli indizi”, che ricorda il romanzo di Agatha Christie “Dieci piccoli indiani”. «Il campione e lo sfidante si affrontano su un argomento, ricevendo di volta in volta un indizio diverso. I titoli dei miei programmi e dei giochi devono potersi spiegare in poche parole…» – Ha spiegato Scotti.

A ottobre le 1.000 puntate di “Caduta Libera”

“Caduta libera” è arrivato a 11 edizioni in sette anni, a ottobre la trasmissione condotta da Gerry Scotti taglierà il traguardo delle 1.000 puntate. Sui festeggiamenti di questo importante traguardo, il conduttore anticipa: «Festeggeremo come per la 500a con una grande torta. Inoltre in quella settimana faremo una puntata speciale con tutti i campioni».

I progetti televisivi di Gerry Scotti

Tra i prossimi progetti televisivi del conduttori ci sono: “Tú sí que vales”, che andrà in onda in autunno. Tra gennaio e febbraio tornerà alla guida de “Lo show dei record” e a marzo con “Striscia la notizia”.