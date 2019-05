Nicolò Scalfi è campione in carica a Caduta Libera da ben 50 puntate. Oggi, però, il “campioncino” di Brescia non ha potuto festeggiare, come si deve, le “nozze d’oro” col gioco di Canale 5 perché, negli odierni nuovi “10 passi finali”, non ha vinto. A fargli perdere il potenziale montepremi di 65.000 euro, infatti, una domanda “impossibile” a cui Nicolò non ha proprio saputo rispondere. Riviviamo, allora, il momento, in questo video Mediaset tratto dalla puntata di giovedì 23 maggio.