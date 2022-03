Volti noti della tv italiana come Anna Falchi, Ettore Andenna, Marco Columbro e Denny Mendez sono le star di “Business24 – La tv del Lavoro”, una tv tematica dedicata al mondo del lavoro, dell’imprenditoria italiana e della finanza, che sta ottenendo grandi risultati. A ciascuno dei quattro volti noti della televisione generalista italiana è affidata la conduzione di uno dei vari format tv realizzati tra gli studi di Genova e di Cinisello Balsamo.

Business24 – La tv del Lavoro: con Anna Falchi, Marco Columbro e molti altri

Il cast di “Business24 – La tv del Lavoro”, che comprende anche Ilenia De Sena e Katia Gangale, fa parte del gruppo editoriale Multimedia Broadcasting, sotto la guida del direttore editoriale Matteo Valléro. Da ben 12 anni il gruppo produce programmi televisivi dedicati al mondo del lavoro, all’eccellenza imprenditoriale italiana, all’economia e alla finanza. Una realtà imprenditoriale con sede a Genova, riconosciuta a livello nazionale e internazionale con un organigramma ben articolato e che per questo si avvale di figure professionali di altissima qualità, preparazione e professionalità.

I canali tv dove seguire “Business24 – La tv del Lavoro”

Dallo scorso 10 gennaio, le trasmissioni televisive di “Business24 – La tv del Lavoro”, vanno in onda regolarmente sul canale 511 di Sky, sul 61 di Tivùsat e sul 260 del digitale terrestre, tutti i giorni dalle 20:00 alle 21:00.

BFC è il canale televisivo 100% dedicato alle business news e quindi all’economia e alla finanza sia italiana che internazionale. Il canale trasmette contenuti di Forbes, Bloomberg, Adnkronos. Un passaggio importante che porta una grande novità nella famiglia di Matteo Valléro, artefice di una sfida editoriale unica nel suo genere, sia digitale che televisiva.

Una grande vetrina per brand e imprenditori

Sono tante le aziende, come tanti sono gli imprenditori e i brand nazionali e internazionali che da diversi anni si affidano ai format televisivi di Business24 per diffondere idee, innovazioni e know-how delle proprie imprese, entrando in contatto anche con potenziali partner aziendali per nuove collaborazioni.