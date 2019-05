Una festa speciale per Pippo Baudo. Il 7 giugno 2019 il conduttore televisivo festeggerà 83 anni, ma anche 60 anni di onorata carriera e per l’occasione Raiuno ha deciso di celebrare Super Pippo con una serata speciale in compagnia di tantissimi amici, colleghi e ospiti.

Buon compleanno Pippo Baudo!

Venerdì 7 giugno 2019 Pippo Baudo non solo festeggerà il suo 83imo compleanno, ma sarà anche protagonista di una serata evento in prima serata su Rai1. Si tratta di una grande festa per celebrare i 60 anni di carriera di uno dei presentatori simbolo della televisione italiana.

Un compleanno speciale in compagnia di tantissimi amici, ospiti e colleghi che hanno cominciato la propria carriera proprio con Super Pippo. Ecco in anteprima alcuni nomi degli ospiti che si alterneranno sul palco per omaggiare il grande Pippo! A cominciare da Rosario Fiorello, Lorella Cuccarini, Gigi D’Alessio e Giorgia.

Buon Compleanno Pippo su Rai1: ospiti

Lorella Cuccarini è sicuramente una delle showgirl lanciate dal conduttore televisivo, visto che fu proprio lui a volerla a Fantastico, show cult del sabato, dove ha interpretato anche una delle sue hit “La notte vola”. “L’ho inventata io” come direbbe il grande Pippo, che durante la sua lunghissima carriera ha fatto un solo errore: scartare Rosario Fiorello! Ebbene si, Super Pippo scartò durante alcuni provini Fiorello, un errore di giudizio di cui poi il conduttore ha fatto più volte mea culpa.

Tra gli ospiti probabilmente ci saranno anche Laura Pausini, lanciata da Baudo a Sanremo 1993, Biagio Antonacci, Eros Ramazzotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi. Confermata anche la presenza di Giancarlo Magalli con cui Baudo ha condotto diversi programmi tra cui “Papaveri e Papere” e, salvo cambiamenti dell’ultima ora, sul palco ci saranno anche Al Bano e Romina Power e Michelle Hunziker.

Una serata imperdibile per festeggiare il grande, grandissimo Pippo Baudo!