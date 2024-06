Pippo Baudo non è solo un conduttore, ma un pezzo della storia televisiva italiana. Ecco perché il suo compleanno non può passare sotto silenzio e merita di essere festeggiato come si deve. Il giorno è il 7 Giugno e intorno a questa data sono previsti degli speciali che ripercorrono alcune delle tappe salienti della lunga e sfolgorante carriera del “Pippo nazionale”. Ecco quali sono le trasmissioni in programma, su quale rete vanno in onda e quando.

Pippo Baudo compie 88 anni il 7 Giugno e viene festeggiato anche dalla “sua” tv

Il piccolo schermo si appresta a celebrare il compleanno di Pippo Baudo, che il 7 Giugno compie 88 anni (è nato nel 1936). Un traguardo importante, che racchiude tanti successi professionali e una vita privata abbastanza movimentata.

Trattandosi di un’icona della nostra tv, non stupisce che la stessa lo celebri con alcuni speciali da non perdere.

Rai Storia festeggia gli 88 anni di Pippo Baudo: come e quando

Se anche voi appartenete alla folta schiera di fans di Baudo, in questi giorni non mancate di sintonizzarvi su Rai Storia (canale 54) per guardare gli speciali in suo onore. Gli eventi previsti sono due. Nel pomeriggio di Venerdì 7 Giugno, quindi proprio nel giorno esatto del genetliaco del re degli show, va in onda Italiani – Pippo Baudo, la cultura si fa spettacolo, con inizio alle ore 15.05, mentre Domenica 9 Giugno alle 17.30 l’appuntamento è con Grandi della tv.

Quest’ultimo speciale verrà riproposto il giorno seguente (10 Giugno) in seconda serata (inizio alle 22.35) e conterrà al suo interno la prima puntata di Fantastico 7, lo spettacolo che per molti anni ha allietato gli spettatori di Rai Uno il Sabato e di cui Baudo è stato uno dei conduttori storici. Ovviamente non mancheranno immagini di repertorio tratte da altri cult di cui lo showman siciliano è stato al timone, come Domenica In e, soprattutto, il Festival di Sanremo.