In occasione del 70esimo compleanno di Massimo Troisi, Rai3 celebre il genio di un artista scomparso troppo presto. Lo speciale “Buon compleanno Massimo” è trasmesso venerdì in prima serata a pochi giorni dal suo anniversario.

Buon compleanno Massimo Troisi: il documentario per i 70 anni

Il 19 febbraio 2023 Massimo Troisi avrebbe compiuto 70 anni se il 4 giugno del 1994 non fosse stato portato via da un attacco cardiaco. La morte dell’attore e regista è stato un durissimo colpo per tutto il mondo del cinema. Una morte arrivata pochi mesi prima del successo del suo ultimo film, “Il postino“, con cui ha conquistato il mondo di Hollywood. In occasione di un anniversario così importante, Rai3 ha deciso di celebrare e ricordare l’artista napoletano con uno speciale documentario dal titolo “Buon compleanno Massimo” diretto da Marco Spagnoli e prodotto da Samarcanda Film, in collaborazione con Rai Documentari, con Regione Campania Film Commission e con Ufficio Cinema del Comune di Napoli.

Un documentario – tributo al grandissimo artista di San Giorgio A Cremano ricordato dalla voce di amici e colleghi che l’hanno conosciuto. Tantissimi i personaggi che hanno partecipato: da Renzo Arbore a Eugenio Bennato, Jerry Calà, Maurizio Casagrande, Enrico Casarosa, Vittorio Cecchi Gori, Nino D’Angelo, Enzo De Caro. E ancora: Maurizio De Giovanni Lello Esposito, Fabio Fazio, Francesco Frigeri, Massimiliano Gallo, Frank Matano, Pietra Montecorvino, Francesca Neri, Franco Oppini, Ferzan Özpetek, Iris Peynado, Roberto Perpignani, Nini Salerno. Infine a ricordare Troisi anche Umberto Smaila, Cinzia TH Torrini, Rosaria Troisi, Roberto Vecchioni.

Buon compleanno Massimo, la vita e il ricordo di Massimo Troisi

Il documentario “Buon compleanno Massimo” racconta la vita, il lavoro, il genio e lo sguardo del grandissimo Massimo Troisi attraverso testimonianze inedite e coinvolgenti e ripercorre i momenti più importanti di una vita e di una carriera “unici”. A ricordarlo, infatti, i familiari, gli amici, i collaboratori e chi ha avuto modo di conoscerlo personalmente. Un emozionante viaggio alla scoperta della vita dell’attore e regista grazie a materiali di repertorio, ma anche dei filmati assolutamente inediti. Il racconto di un uomo dalla grande ironia, simpatia ed umanità che è stato uno dei più grandi artisti italiani del Novecento. Non solo, spazio anche al rapporto tra l’attore e Napoli, una città che ha non ha mai abbandonato.

Oltre al ricordo di tanti testimoni diretti, alcuni probabilmente inattesi, ci saranno anche interviste a giovani attori tra cui Frank Matano. Ad accompagnare i telespettatori in questo viaggio alla scoperta del mondo di Massimo Troisi ci sarà Maurizio De Giovanni.

Fabrizio Zappi, Direttore di Rai Documentari, ha dichiarato:

Ricordare Massimo Troisi nei giorni in cui avrebbe compiuto 70 anni è per me e per la Rai motivo di grande soddisfazione. Un affetto sincero per uno straordinario personaggio, che, andandosene troppo presto, ci ha lasciato la sensazione di aver perso un amico prima ancora che uno dei più grandi attori e registi del dopoguerra. Questo documentario, che riesce a ritrarre la sua più autentica umanità oltre al suo straordinario talento artistico, nasce anche con l’ambizione di lenire questa ferita collettiva, restituendoci di Massimo una memoria più viva che mai.