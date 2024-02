È disponibile dal 23 febbraio su tutte le piattaforme digitali la colonna sonora del film Buio come il cuore, diretto dal regista Marco De Luca e scritto insieme a Claudio Masenza, con una produzione Blue Film Srl e prossimamente al cinema. 21 brani in totale, il primo, “Buio”, è interpretato dal cantante Lorenzo Licitra. Le musiche, edite da Bixio SAM e pubblicate su etichetta Cinevox Record, sono composte da David Cerquetti e realizzate con il sostegno di Accademia Chigiana di Siena e Toscana Film Commission, collaborazione che ha permesso al compositore libertà creativa e la possibilità di potersi affacciare al panorama internazionale.

Buio Come il Cuore, in anteprima sulle piattaforme digitali la colonna sonora di David Cerquetti

Tra i collaboratori di David Cerquetti per la colonna sonora, infatti, spiccano Tim Starnes (music editor della trilogia di Il Signore degli Anelli, King Kong e Hugo Cabret) e Lorenzo Licitra, già vincitore dell’edizione 2017 di X Factor Italia, concorrente di Tale e Quale Show 2023, attualmente impegnato come protagonista nello spettacolo teatrale “Jesus Christ Superstar”. Per quest’ultimo ha infatti composto e prodotto la canzone “Buio”, su testo di Emilia Gozzano, inclusa nei titoli di coda del film.

I brani sono stati registrati presso il Teatro Verdi di Firenze, eseguiti dall’Orchestra della Toscana e successivamente rimaneggiati dal talento del giovane Maestro Cerquetti che ne ha implementato l’utilizzo dell’elettronica.

Chi è David Cerquetti

David Cerquetti vive a Los Angeles e ha alle spalle ormai una invidiabile lista di credits su produzioni internazionali come “Ballerina”, spin off della famosa saga di John Wick(orchestratore), “The Space Race”, documentario di National Geographic (musiche addizionali) e molti altri. Ha recentemente contribuito come arrangiatore per alcuni brani della colonna sonora della serie televisiva RAI “Mameli: Il ragazzo che sognò l’Italia” con i compositori Giuliano Taviani e Carmelo Travia e firmato le musiche del suo secondo lungometraggio italiano: “La Volpe e l’Uva” con regia di Piermaria Cecchini in cui ha rinnovato la collaborazione anche con Lorenzo Licitra.

Il 10 febbraio è stato tra i protagonisti dell’evento “Opus Next” organizzato da K17 a Los Angeles, presso i The Village Studios insieme a Marco Beltrami e Harry Gregson Williams, durante il quale ha eseguito la suite di “Buio come il cuore”.

Video – Come nasce la colonna sonora di Buio come il cuore