Cristian Bugatti, in arte Bugo, è il nome a sorpresa che si aggiunge alla conduzione del Primo Maggio al fianco a quello di Ambra Angiolini. Il cantante ha ricevuto la proposta a poche ore dall’inizio del Concertone e ha espresso tutto il suo stupore ai microfoni di SuperGuidaTV: “Siccome parlo bene mi hanno fatto questa proposta… scherzi a parte per me è un onore e non mi andava di dire no. Cercherò di fare del mio meglio per presentare le diverse occasioni che mi hanno assegnato, due/tre sono anche molto emozionanti per il periodo storico che stiamo vivendo”, mentre rivela che data la novità dell’ultima ora ancora non ha avuto modo di programmare qualcosa da fare sul palco con la sua partner, ancora temporaneamente in quarantena in attesa dell’esito di un tampone dopo aver superato il covid “Non ho avuto modo di parlare con Ambra, ma ci conosciamo perché ha fatto un mio videoclip”.

Bugo e il messaggio da lanciare nel concerto dell’1 Maggio

Riguardo al messaggio importante da lanciare dal palco del Primo Maggio Bugo non ha dubbi: “La vita va vissuta con dei valori, l’amicizia e lo stare insieme sono importanti. Ci vuole la pace, intesa come il non bisogna essere violenti verso chi non la pensa come te. Ci sarà anche un gruppo ucraino sul palco, questo perché la pace non è mai retorica. Lo stare insieme dovrebbe essere la cosa più bella della razza umana anche se ce lo dimentichiamo”.

Pechino Express, un’avventura più bella del previsto per Bugo

Bugo è stato anche tra gli indiscussi protagonisti di Pechino Express su Sky, anche se la sua avventura si è conclusa proprio la scorsa settimana: “È stata una sorpresa, non me lo aspettavo di essere chiamato a fare questi reality. È stata un’esperienza fantastica che ho fatto con il mio migliore amico, ho conosciuto luoghi che non conoscevo e persone che mi hanno emozionato e fatto ridere. Nella sua totalità non mi aspettavo che sarebbe stato tanto bello. Non credevo neppure di ricevere tanto affetto dal pubblico, non è una cosa che puoi comandare ed invece con noi sono stati meravigliosi”.

Mentre a proposito di un’eventuale partecipazione ad altri reality o a talent come Amici in qualità di giudice risponde: “È già un onore essere qui al Primo Maggio in tv. Ho già fatto il giudice al Festival di Castrocaro per cui mi piacerebbe tornare a farlo per trasmettere ai ragazzi la mia idea di musica. Poi chissà magari un giorno potrei anche condurre Sanremo, chi lo sa”, chiosa ridendo.

Il Concertone del Primo Maggio sarà trasmesso in diretta su Rai 3.