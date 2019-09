È bufera su Vittorio Grigolo. L’ex coach di Amici sarebbe stato cacciato dalla Royal Opera House e accusato di molestie ai danni di un cantante della sua compagnia. Il tenore nelle sue ultime tappe del tour in Giappone sarebbe stato sostituito da un tenore russo. La notizia è stata data per primo dalla stampa britannica. Si attendono sviluppi e soprattutto reazioni da parte di Grigolo.

Vittorio Grigolo nella bufera: il tenore accusato di molestie

Brutte notizie per i fan di Amici di Maria De Filippi e soprattutto per i sostenitori di Vittorio Grigolo. Il tenore sarebbe stato accusato di molestie da parte di un cantante della sua compagnia. Grigolo, inoltre, sarebbe stato cacciato dalla Royal Opera House e al suo posto ci sarebbe un tenore russo.

Il tenore si trovava in tour in Giappone, come riportano i suoi canali social: “Grazie Giappone per tutto il tuo supporto! È stato speciale tornare e sentire quanto siete caldi. Tokyo ha un posto davvero speciale nel mio cuore“.

Grigolo ieri ha postato anche una foto in compagnia di Michael Bubblè, scrivendo: “Grazie Michael. Abbiamo apprezzato il tuo show“.

Vittorio Grigolo, il suo passato ad Amici

Vittorio Grigolo è stato il coach di Amici lo scorso anno insieme a Ricky Martin. Il tenore è riuscito a conquistare il pubblico e i tifosi della squadra blu, nonostante il rivale fosse più amato soprattutto dalle donne.

Grigolo è stato anche uno dei promotori di Alberto Urso, vincitore indiscusso della scorsa edizione. Tra i due pare essersi instaurato un bel rapporto anche lontano dalla scuola di Maria De Filippi.

Vedremo quali reazioni susciterà la notizie dell’ultima ora sul tenore ed ex coach di Amici. Chissà se i suoi ex allievi decideranno di rilasciare dichiarazioni sull’accaduto. Nel frattempo, avendo ricevuto una denuncia, Grigolo probabilmente farà parlare solo ed esclusivamente i suoi avvocati.