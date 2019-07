“Solo” è il titolo del suo album certificato oro da qualche settimana, ma nella vita privata Alberto Urso non è mai solo. Il vincitore di Amici ha una nuova fidanzata? Al momento non ci sono notizie ufficiali, ma molte indiscrezioni e chicche di gossip.

Alberto Urso fidanzata, il tenore ha una nuova fiamma?

Continua la strage di cuori di Alberto Urso. Dopo aver fatto innamorare Tish durante il percorso nel talent show di Maria De Filippi, il tenore ha mietuto altre due vittime lontano dalla casetta di Amici. Come riporta il settimanale Chi, infatti, Alberto Urso sarebbe molto vicino alla ballerina Valentina Vernia. I due, durante l’esperienza ad Amici di Maria De Filippi, dichiaravano di essere più che amici.

In effetti, come evidenza il settimanale diretto da Alfonso Signorini, che tra l’altro nel suo nuovo libro aveva quasi preannunciato una storia d’amore tra Alberto e Valentina, i due sono molto più che amici. È ancora presto, però, per dire che sono fidanzati, anche perchè Alberto Urso sembra un’ape che va di fiore in fiore.

Valentina Vernia, infatti, non è stata l’unica ad essere sedotta dal bello e tenebroso tenore di Amici. Alberto, infatti, è stato avvistato anche insieme ad Emma Muscat, ex fidanzata di Biondo. Anche in questo caso non possiamo dire che il motivo della separazione tra i due cantanti risiede in Alberto Urso, ma pare che Emma abbia anche lei perso la testa per il tenore.

Il sentimento che lega Alberto e Valentina, però, sembra più forte rispetto a tutti gli altri. La ballerina è ormai single, dopo essersi lasciata con il suo storico fidanzato. Quest’ultimo, tra l’altro, ha lanciato una frecciatina dopo la loro separazione che lascia intendere molto: “Adesso ho capito tutto“. Alberto e Valentina si frequentavano già durante l’esperienza nel talent show di Maria De Filippi?