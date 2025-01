Dario Brunori, in arte Brunori SAS, a meno di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2025, che lo vedrà in gara insieme ad altri artisti, incontra la stampa per presentare il nuovo album “L’albero delle noci”, in uscita il 14 febbraio per Island Records, titolo che è anche quello della canzone che l’artista porterà sul palco del teatro Ariston dall’11 al 15 febbraio prossimo durante la kermesse canora.

Brunori SAS a Sanremo 2025 con “L’albero delle noci”

“”L’albero delle noci” è frutto di due anni di sottrazioni. Tutto ciò che appariva superfluo, o gia detto, è stato messo da parte, per dare spazio e peso agli episodi più sentiti, più ispirati, in qualche misura più urgenti e necessari” – racconta l’artista durante la conferenza stampa di presentazione.

Il disco è stato concepito e partorito assieme a Riccardo Sinigallia, che ne ha curato la produzione artistica.

“Ad ogni modo, dal canto mio, – Racconta Brunori SAS – per la prima volta mi sono aperto a una collaborazione tanto profonda, quanto intima, cercando di mettermi in discussione davvero, senza utopistici intenti rivoluzionari, ma con il desiderio genuino di una rigenerazione. Anche perché al sesto disco o fai cosi o vai col pilota automatico. Per questo non ho pianificato nulla, né una tematica di partenza, né un’intenzione musicale precisa. Ho lasciato che le cose venissero fuori spontaneamente dal flusso di chiacchiere, silenzi, risate, riflessioni, ascolti, incontri e scontri più o meno feroci, avvenuti in questi due anni con Riccardo. L’unico intento che ci siamo dati, è stato quello di dipingere stati d’animo più che concetti e di farlo nel modo più autentico possibile, evitando trucchi e parrucchi del mestiere. Lo abbiamo fatto con i testi, cesellati fino allo sfinimento, lo abbiamo fatto con le strutture musicali pensate per funzionare anche solo con uno strumento e la voce, lo abbiamo fatto con gli arrangiamenti che hanno tirato fuori le peculiarità e i talenti di tutti musicisti coinvolti, lo abbiamo fatto col suono, cercando di sfuggire alle tentazioni produttive e alle seduzioni tecnologiche, o meglio facendone un uso strumentale alle canzoni”.

Delle tante canzoni venute fuori, dalla collaborazione tra i due artisti, ne sono state scelte 10, che messe insieme formano un racconto coerente. “Tre di queste, sono registrazioni fatte da me col cellulare a pochi minuti dalla composizione, con tutti gli errori, gli inciampi, le esitazioni, i sorrisi, i sussulti e lo stupore del caso. Perché di questo volevo parlare, perché di questo volevo cantare”. – Conclude l’artista

Concerto al Circo Massimo a Roma

Durante la conferenza stampa l’artista ha annunciato anche che il prossimo 18 giugno sarà in concerto al Circo Massimo a Roma.