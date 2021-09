E’ tempo di rinascita per Britney Spears. Dopo l’annuncio del matrimonio con il fidanzato Sam Asghari, la reginetta del pop sarà protagonista nel documentario “Britney vs Spears” in arrivo sulla piattaforma Netflix nei prossimi mesi. Una notizia che ha scatenato i fan e non solo.

Britney Spears, la storia della tutela nel documentario “Britney vs Spears”

Britney vs Spears è il titolo del documentario Netflix incentrato sulla storia della popstar Britney Spears. Attenzione nel documentario non si parlerà del successo mondiale della cantante considerata l’artista più prolifica del decennio 2000-2010 con circa 200 milioni di copie di album e singoli venduti in tutto il mondo, ma del percorso di tutela che ha legato la star al padre per tredici lunghi anni.

Si tratta di una conservatorship che ha profondamente segnato la vita artistica e personale della cantante di “Baby one more time” tornata libera. Al grido di #FreeBritney, i fan e il mondo intero ha invocato la libertà per una delle artiste più amate della musica pop mondiale. Tredici lunghi anni che si sono conclusi con un happy ending visto che il padre James “Jamie” Spears ha deciso di abbondare la tutela della figlia.

Il signor Jamie Spears non potrà più controllare il patrimonio né tantomeno la vita privata ed artistica di Britney Spears.

“Rivoglio soltanto indietro la mia vita” ha detto la star di Toxic in una lunga telefonata al suo legale riscontrando anche l’appoggio della madre Lynne Spears che ha invitato i giudici ad ascoltare le richieste della figlia.

Britney Spears, il primo trailer del documentario Netflix

“Britney vs Spears” è il titolo del progetto diretto da Erin Lee Carr e disponibile nei prossimi mesi sulla piattaforma streaming online di Netflix. Proprio il colosso operante nella distribuzione via internet di film, serie televisive e altri contenuti d’intrattenimento a pagamento ha reso noto il primo trailer ufficiale del documentario .

Si tratta di un audio in cui è possibile ascoltare il messaggio vocale che Britney Spears ha inviato al proprio avvocato il 21 gennaio 2009 alle ore 00:29. In quel messaggio la voce di “Sometimes” chiedeva aiuto per potersi liberare della tutela del padre.

Il documentario dedicato alla star era in cantiere da circa un anno e arriverà dopo “Framing Britney Spears” e la notizia che il padre James “Jamie” Spears ha rinunciato alla tutela della figlia.