Britney Spears rompe il silenzio musicale con un nuovo singolo dal titolo “Mind your business“. Il 2023 segna il ritorno della reginetta del pop sulle scene mondiali dopo tantissimi anni di silenzio e per l’occasione duetta con Will.I.Am.

Britney Spears alla conquista delle classifiche con il singolo “Mind your business” con Will I Am

Venerdì 21 luglio 2023. Una data destinata a restare nella storia della musica pop mondiale, visto che ha segnato il ritorno di Britney Spears. La voce di “Baby one more time” e “Toxic” è tornata più forte che mai con un nuovo potentissimo singolo dal titolo “Mind your business” con Will I Am. Un duetto esplosivo tra la reginetta del pop e il e produttore statunitense Will.i.am, fondatore dei Black Eyed Peas. L’annuncio è arrivato a sorpresa pochi giorni fa sui profili social ufficiali degli artisti. Entrambi tornano a collaborare insieme a 10 anni esatti di distanza da “Work Bitch”, singolo di successo che ha scalato le classifiche di tutto il mondo.

“Mind your business” ha tutte le carte in regola per diventare uno dei tormentoni dell’estate 2023.

Del resto la collaborazione tra Britney e Will.I.Am è di lunga data. Nel 2011 il primo singolo “Big Fat Bass” presenta nel disco “Femme Fatale” della popstar. Poi nel 2012 hanno conquistato le classifiche di mezzo mondo con “Scream & Shout”, singolo contenuto nel disco “Willpower di Will.i.am” fino alla super hit del 2013 “Work Bitch” presente nel disco “Britney Jean”. Un sodalizio di lunga data, ma soprattutto redditizio per la “coppia” artistica che è pronta a dare filo da torcere a tutti i tormentoni dell’estate 2023.

Mind your business e una autobiografica: i progetti di Britney Spears

La voce di Britney Spears ritorna a farsi sentire nel nuovo singolo “Mind your business” in coppia con Will I Am. Un ritorno attesissimo dai milioni di fan della popstar che da circa due anni è ritornare a vivere dopo essersi liberata dopo 13 lunghi anni dalla tutela legale del padre. Il movimento #FreeBritney ha visto la rinascita dell’artista. Nel 2022 il ritorno sulle scene: la collaborazione con Elton John nella riedizione del brano “Hold Me Closer” riaffacciandosi nelle classifiche mondiali. Ora è il momento di nuovi progetti per l’icona del pop che con “Mind your business” punta alle chart di tutto il mondo.

Non solo, sempre nel 2023 Britney ha annunciato la sua prima autobiografia dal titolo “The Woman in Me”, in uscita dal 24 ottobre 2023. “Sedermi e raccontare al mondo la mia storia e cosa mi è successo potrebbe essere la cosa migliore per qualcuno. Una volta che il libro sarà pubblicato, non so cosa accadrà” ha rivelato proprio la Spears su Instagram annunciando l’uscita del suo primo libro che si preannuncia un best seller!