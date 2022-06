Si sono celebrate ieri, giovedì 9 giugno, le nozze tra Britney Spears e Sam Asghari, e si inizia già a parlare di alcuni colpi di scena. A quanto pare Jason Alexander, ex marito di Britney Spears, ha fatto irruzione durante la cerimonia, tentando di interrompere il matrimonio della star.

Britney Spears sposa Sam Asghari: alle nozze irrompe l’ex marito Jason Alexander

«Britney mi ha invitato qui. Lei è la mia prima moglie. La mia unica moglie. Sono il suo primo marito. Sono qui per rovinare il matrimonio», sono state queste le parole pronunciate da Jason Alexander, ex marito di Britney Spears, con cui la cantante è stata sposata per sole 55 ore nel 2004.

Immediatamente fermato dalla sicurezza presente nella location dell’evento, l’uomo è stato allontanato e poi preso in custodia. Jason Alexander mentre irrompeva alla cerimonia di nozze tra la cantante con Sam Asghari, ha ripreso tutto l’episodio in una diretta Instagram.

Nozze tra Britney Spears e Sam Asghari

L’avvocato di Britney Spears, Mathew Rosengart, ha successivamente rivelato a “TMZ” che tale gesto ha reso la cantante “assolutamente furiosa”. Sempre secondo quanto appreso da “TMZ”, sembrerebbe che Jason Alexander sia stato sanzionato per violazione di domicilio e vandalismo a seguito dello scontro fisico avuto con gli uomini della sicurezza di Britney. Inoltre, sempre secondo quanto trapelato nelle ultime ore, ai suoi danni ci sarebbe anche un mandato di arresto per furto in un’altra contea.

Ecco di seguito alcuni scatti del matrimonio che ritraggono i due sposi Britney Spears (In abito Versace) e Sam Asghari che, sicuramente nonostante lo spiacevole episodio, hanno potuto coronare il loro sogno d’amore.

Britney Spears e Sam Asghari si sono sposati.

Eccoli bellissimi insieme. Per la sposa un abito di Versace

Photo: kevin Ostaj#BritneySpears e #SamAsghari #Versace — Nunzio Zeccato (@NZeccato) June 10, 2022

Video dell’irruzione di Jason Alexander alle nozze tra Britney Spears e Sam Asghari

Ecco di seguito il video mentre Jason Alexander fa irruzione alle nozze tra la sua ex moglie Britney Spears e il nuovo marito della star Sam Asghari.