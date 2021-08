Britney Spears ha vinto la sua battaglia legale contro il padre Jamie. Al grido di #freebritney diventato un hashtag mondiale, la cantante di “Baby one more time” da oggi è finalmente libera. Il padre, infatti, ha comunicato di voler rinunciare alla tutela sui beni della figlia.

Britney Spears: il padre Jamie la lascia libera

E’ un giorno di festa per Britney Spears e i milioni di fan della cantante. I media americani TMZ e Variety hanno rivelato che il padre Jamie ha annunciato di voler lasciare la tutela della figlia che mantiene dal 2008. Una scelta che metterebbe così la parola fine ad una lunghissima battaglia legale ancora in corso tra la cantante e il padre.

La cantante, infatti, aveva portato il padre Jamie in tribunale con l’obiettivo di liberarsi della sua tutela legale. Il padre della Spears dal 2008 è il tutore legale della vita e del patrimonio dell’interprete di “Ops I did it again!” contro lo stesso volere della cantante che più volte sui social ha denunciato la cosa.

Proprio recentemente la Spears aveva scritto sui social:

Finché mio padre gestisce ciò che indosso, dico, faccio o penso non mi esibirò su nessun palco. Questa tutela ha ucciso i miei sogni.

“Giustizia è fatta per Britney Spears”: il padre non è più il suo tutore legale

Dopo 13 anni di prigione psicologica e “abusi”, Britney Spears torna finalmente libera. Una lunga battaglia per la cantante che poche settimane fa in un tribunale di Los Angeles aveva richiesta la rimozione della tutela del padre Jamie definendola “abusante”. Non solo, l’artista aveva raccontato come il padre avesse il pieno controllo sulla sua vita artistica, ma anche privata al punto da ricorrere all’uso di sostanze stupefacenti non essendo più libera né di poter vedere i suoi amici né tantomeno decidere se avere altri figli.

Parole davvero scioccanti che avevano spinto il mondo della discografia e dei social a lanciare l’hashtag #FreeBritney. La decisione del padre di rinunciare alla tutela della figlia mette la parola fine ad un capitolo sicuramente terribile della vita della cantante. A confermarlo anche l’avvocato della cantante Mathew Rosengart che ha commentato: “Giustizia è fatta per Britney”.