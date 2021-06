Il caso del momento vede la reginetta del Pop – Britney Spears – chiedere giustizia e libertà dalla conservatorship, la tutela legale a cui è vincolata sin dal lontano 2008 e sulla quale è in atto il Free Britney Movement. Il movimento social nato per la liberazione della cantante dalla tutela, a cui oltre ai fan della popstar ora si aggiunge anche la storica rivale della Spears, Christina Aguilera. I mass-media e anche lo stesso popolo del web da sempre ama paragonare le due artiste, soprattutto in fatto di doti canore e ballo. Ma con il tempo la stessa Britney ha dimostrato che non è l’estensione vocale a fare l’artista, è il messaggio intriso della musica ad essere la chiave del successo. Britney e Christina sono considerate due icone della musica Pop anni ’90 e ora la Aguilera mostra la sua vicinanza a colei che considera un’amata avversaria.

Il messaggio di Christina Aguilera per Britney Spears

Entrambe hanno avviato le loro carriere musicali nel “padre dei talent”, ovvero al The All-New Mickey Mouse Club nel 1993, e hanno pubblicato i rispettivi album d’esordio nel 1999, facendosi strada come popstar di successo. Ora la musica per loro sembra essere cambiata. Questo, in primis, per la rivalità esasperata che i media hanno ad oggi attribuito alle due donne e artiste.

Non a caso, infatti, Christina Aguilera ha spezzato una lancia a favore di Britney Spears, ora che la “Santa di Las Vegas” (nella “città del peccato” si celebra il Britney Day in onore a Britney il 5 Novembre di ogni anno, per il suo iconico contributo nell’intrattenimento, ndr) combatte per riottenere il pieno controllo sulla sua vita e la libertà dalla tutela personale e amministrativa che la vincola e vede tra i tutori legali il “padre-padrone”, Jamie Spears.

“Negli ultimi giorni ho pensato a ciò che Britney sta affrontando – esordisce la Aguilera in un lungo messaggio condiviso in rete tra le Instagram stories-, è inaccettabile che una donna o un essere umano, che voglia avere il pieno controllo del proprio destino, non abbia poi diritto a viversi la vita e i propri desideri”.

E rincara la dose, spalleggiando la denuncia shock fatta da Britney in occasione dell’udienza sulla tutela del 23 giugno 2021, anche sulla famiglia, che avrebbe fatto da complice degli abusi sulla cantante: “Essere zittita, ignorata, bullizzata o sconfessata da chi ti è più vicino è ancor più devastante. Ogni donna deve avere il diritto sul suo corpo, il suo sistema riproduttivo, la sua privacy, il suo spazio, la sua salute e la sua felicità”.

Christina Aguilera si apre sulla fertilità di Britney Spears

In occasione dell‘udienza incriminata, la reginetta del Pop, Britney Spears, si è detta tra l’altro timorosa che i tutori non le diano il consenso per farle rimuovere la spirale uterina contraccettiva che ha nel corpo e che non le permette di diventare di nuovo mamma. E non solo. Ha denunciato di aver dovuto assumere dei farmaci senza la sua volontà, come il litio, un farmaco per il disturbo bipolare, in quanto giudicata incapace di agire dopo la crisi personale vissuta nel 2007.

Un meltdown ormai di dominio pubblico, sfociato nel momento in cui la Santa di Las Vegas si rasò la testa a zero, in segno di ribellione rispetto al peso del successo e un momento difficile vissuto per il matrimonio con l’ex Kevin Federline rivelatosi fallimentare. Dal 2008 – da ben 13 anni quindi- Britney non ha più il controllo della sua vita così come degli aspetti economici, tanto che in udienza ha chiesto di riavere indietro la sua vita e i suoi soldi.

Al riguardo della battaglia della Spears in corso, il messaggio di Cristina Aguilera si conclude con un augurio sincero da donna a donna, per Britney: “Una donna che ha lavorato in condizioni e pressione inimmaginabili, vi assicuro che merita tutta la libertà possibile di vivere felicemente la sua vita. Il mio cuore è con Britney: lei merita l’amore e il supporto veri del mondo”.

Un messaggio che su Twitter la Aguilera ha corredato con una foto emozionante, che la immortala insieme a Britney Spears, da piccole e giovani promesse della musica.