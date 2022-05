Brave and Beautiful quante puntate sono e quando finisce in Italia? La soap turca nel nostro Paese ha conquistato un gran numero di fans, facendo registrare uno share di tutto rispetto nella fascia daytime Canale 5 fin dal suo esordio, il 5 luglio 2021.

La ripresa dopo lo stop a fine estate

La decisione Mediaset di sospendere improvvisamente la messa in onda di Brave and Beautiful lo scorso 13 settembre aveva generato molto malumore tra i tantissimi fans. Come promesso però la serie è tornata sui nostri teleschermi con le puntate inedite e dare una conclusione alla storytelling seguitissima.

La storia di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ è infatti ripresa il 6 aprile 2022, esattamente dal punto in cui si era fermata per fare posto ai consueti programmi del palinsesto autunnale di Canale 5. Il ritorno di Brave and Beautiful è avvenuto in contemporanea con la fine di Love is in the Air, altra serie turca di successo. Fino a quando potremmo deliziarci con le vicende di Cesur e Sühan, alle prese con il padre di lei Tashin Korludag e con il perfido Riza? Quando finisce Brave and Beautiful?

Brave and Beautiful, quando finisce?

Quella che possiamo considerare la seconda parte della prima stagione, ripartita il 6 aprile scorso, è composta da 32 episodi di 120/140 minuti ciascuno. A differenza di quanto avvenuto in Turchia però, nel nostro Paese ogni puntata è suddivisa in tre episodi della durata media di 40/45 minuti.

Di conseguenza questa seconda parte nel nostro Paese, conterà in tutto 92 puntate, che ci accompagneranno fino a settembre, in concomitanza più o meno con l’inizio della nuova stagione televisiva dopo l’estate, quando in pratica finì anche la prima parte.

Brave and Beautiful, come finisce?

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia stiamo assistendo alla fuga di Cesur, ricercato dalla polizia perché considerato l’assassino di Salih. Presto scopriremo però che dietro questo delitto c’è in realtà Riza, che non tarderà a far tremare l’Alemdaroğlu tendendo una trappola a Sühan.

Gravemente ferita e ricoverata in ospedale la Korludağ sarà protagonista “indiretta” di un’alleanza davvero inaspettata. Il timore che Riza possa tornare a nuocere alla figlia infatti, convincerà Tahsin a collaborare con Cesur. I due cattureranno il Soyözlü, che però avrà una reazione estrema nel momento in cui Cesur starà per ucciderlo.

Tahsin non tarderà a sacrificarsi per salvare la vita all’uomo che sua figlia ama e morirà con Riza nell’esplosione di gas di una barca. Cesur sarà salvo, e potrà vivere al fianco di Sühan e con il figlio che questa darà presto alla luce.

Ma per arrivare a vedere l’immagine dei tre che sorridono felici dovremmo attendere, come già anticipato, il prossimo settembre. Brave and Beautiful ci terrà infatti compagnia ancora per diverso tempo, e noi saremmo qui a svelarvi in anteprima vicende e indiscrezioni di una delle soap più amate.

Per non perdervi nessuna anticipazione continuate a seguirci sui canali social!