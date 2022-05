Le anticipazioni italiane di Brave and Beautiful dal 14 al 20 maggio 2022 ci svelano che, subito dopo che la famiglia Korludag ha appreso della morte di Salih, Cesur si trova in stato di fermo. Nel timore di essere arrestato l’uomo decide di fuggire, ma i suoi piani falliscono. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 14 al 20 maggio 2022

Il procuratore riesce a catturare Cesur, aiutato da Sühan. La giovane ha davvero voltato le spalle all’Alemdaroğlu? Presto scopriamo che non è così: la giovane fa un accordo segreto con Rifat che fa da esca per la polizia, e raggiunge l’ex marito nel luogo in cui lui si nasconde.

Come può riuscire a scagionarsi Cesur? Nella sua memoria si riaccende l’immagine del momento in cui il corpo di Salih è stato trovato nel suo furgone, e il giovane ricorda che sotto le scarpe c’era un fiore. Aiutato da Sühan, Cesur riesce a identificare il tipo di fiore e i luoghi in cui cresce spontaneamente, ovvero nei dintorni di Korludag.

Sirin nel frattempo sembra avere sospetti molto discordanti da quelli della polizia, e teme che a uccidere suo padre sia stato Riza. Preoccupata si confida con Sühan, proprio mentre lo stesso Riza da ordini precisi a Turan, incaricato di rapire il bambino che ha assistito all’omicidio. Eliminare un pericoloso testimone e tendere una trappola a Cesur, attirandolo per poi farlo arrestare: questi sono gli obiettivi del perfido Soyözlü, ma anche i suoi piani sembrano destinati al fallimento. Il bambino infatti riesce a scappare e si imbatte in Miriban, che lo porta alla polizia.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Tahsin ha un malore

Nella speranza che Cesur e Tahsin possano riuscire a chiarirsi, il procuratore Serhat li mette nella stessa cella. Ma Tahsin, in attesa di giudizio, sotto le incalzanti domande di Cesur accusa un malore e viene trasportato in ospedale.

Serhat predispone una scorta di due poliziotti che segua costantemente gli spostamenti di Cesur, mentre Riza, recatosi a casa di Tahsin per avere notizie sulla sua salute e augurare al Korludağ una pronta guarigione, viene cacciato in malo modo dalla figlia.

Per saperne di più, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler turchi, avremo nuove news su Brave and Beautiful.

Brave and Beautiful va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16,50 su Canale 5.