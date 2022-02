Brave and Beautiful, l’avvincente serie turca con protagonista l’affascinante Kivanç Tatlituğ, è stata sospesa il 10 settembre scorso. La decisione Mediaset aveva lasciato l’amaro in bocca ai moltissimi fans della soap, che erano così stati privati della conclusione della avvincente storyletting. Ma le ultime news della soap svelano che presto la storia di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ ritornerà sui nostri teleschermi. Ecco le ultime indiscrezioni sulla soap fornite per voi in anteprima da SuperGuidaTv.

Brave and Beautiful, dove eravamo rimasti

Come non lasciarsi conquistare dalla storia di Cesur e Sühan? La loro love story, nata tra mille difficoltà, ha conquistato milioni di telespettatori che ogni giorno seguivano le loro vicende sui canali Mediaset. A creare problemi alla coppia un perfido Tashin Korlüdag. Il padre della ragazza per anni ha vessato una intera cittadina, commettendo azioni deplorevoli, tra cui omicidi su commissione ed estorsioni. Neppure la famiglia è stata risparmiata dalla sua cattiveria: Tashin ha infatti riservato alla moglie e al figlio molte violenze psicologiche.

Gli errori del passato di Tashin Korlüdag non sono bastati a cancellare l’amore della figlia per lui. Mentre Suhan lo vedeva come un uomo integerrimo però, Cesur aveva di lui tutt’altra opinione: il Korlüdag non era che un brutale assassino. La differenza di vedute sull’uomo non ha però impedito a Cupido di scagliare la sua freccia. I due hanno finito per innamorarsi e da qui sono iniziati i “guai”. La giovane non ha potuto fare a meno di cominciare a ricredersi sul padre quando le sue malefatte sono state scoperte una dopo l’altra. Questo però non è bastato a evitare alla coppia di ritrovarsi ancora una volta al centro di una faida familiare.

Cesur e Sühan si sono trovati a fare i conti non solo con il padre di lei, ma anche con Risa, il fratello di Adalet, che non ha esitato a dare alla coppia del filo da torcere.

Il lieto fine era comunque inevitabile. Prima che i telespettatori riuscissero a vedere trionfare l’amore la soap turca è stata sospesa da Canale 5 per dare spazio ai consueti appuntamenti del palinsesto autunnale. Tuttavia, come già annunciato a settembre, il finale non era stato cancellato, ma semplicemente rimandato. E ora le puntate rimaste inedite potrebbero tornare sui teleschermi, per la gioia dei fans italiani, ansiosi di vedere trionfare l’amore del bel Alemdaroğlu e della dolce Sühan.

Epilogo della storia di Cesur e Suhan, ecco quando

Le ultimissime indiscrezioni ci dicono che con molta probabilità la nuova messa in onda della soap turca Brave and Beautiful potrebbe avvenire a breve. Pare infatti che le migliaia di aficionados della serie tv avranno la possibilità di vedere l’epilogo della love-story tra Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ subito dopo la fine di Love is in the Air.

Come vi avevamo già anticipato l’altra soap turca di successo dovrebbe chiudere definitivamente i battenti entro fine marzo 2022, e possiamo confermarvi che al suo posto, in quella stessa fascia oraria verranno inseriti gli episodi inediti di Brave and Beautiful.

Nell’attesa vi proponiamo il video dell’ultima puntata trasmessa il 10 settembre 2021 su Canale 5, così da rinfrescarvi la memoria e farvi trovare preparati all’attesissimo e (ne siamo sicuri) graditissimo ritorno di Brave and Beautiful nella fascia pomeridiana daytime di Canale 5.