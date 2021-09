La puntata di Brave and Beautiful di oggi non va in onda, perché? Cosa è successo alla soap turca Cesur ve Güzel, che ci ha accompagnato tutta l’estate conquistando milioni di telespettatori?

Brave and Beautiful oggi non in onda: torna Uomini e Donne con Maria De Filippi

La stagione estiva si conclude e riparte il palinsesto autunnale Mediaset, con il lancio di nuovi programmi e nuovo spazio a quelli ormai storici e consolidati. Tra questi ultimi entra sicuramente Uomini e Donne, il dating show di Maria De Filippi. Il ritorno di Queen Mary al timone del celebre programma che vedrà nuovi tronisti sedersi su una delle sedie più famose della TV alla ricerca di una compagna o un compagno di vita è ormai imminente.

Il programma ideato per coloro che sono alla ricerca dell’anima gemella e che sperano di trovarla sedendosi sui troni Classico e Over va in onda dal lunedì al venerdì, dalle 14,45 su Canale 5: la stessa fascia oraria in cui la rete ammiraglia Mediaset trasmetteva Brave and Beautiful.

Questo significa che coloro che si erano appassionati alle vicende di Cesur Alemdaroğlu e Sühan Korludağ (interpretati rispettivamente dai bravissimi Kivanç Tatlituğ e Tuba Büyüküstün) non potranno sapere l’epilogo della loro love story? Certamente no!

Episodi inediti Brave and Beautiful: quando saranno trasmessi?

Dopo una prima ipotesi riguardante un cambio di orario o di canale, i telespettatori conquistati da una storia d’amore ricca di colpi di scena sembravano destinati a dover attendere fino alla prossima estate per conoscere l’epilogo.

E se invece la ripresa avvenisse molto prima? Noi di SuperGuidaTv abbiamo avuto notizie circa il ritorno della soap tanto amata addirittura a dicembre, verso il periodo natalizio. Sarebbe, ne siamo sicuri, un regalo di Natale davvero gradito che Mediaset potrebbe decidere di fare ai tanti fans di Brave and Beautiful.

Siete pronti a scoprire cos’altro escogiterà il cattivissimo Riza per dare del filo da torcere alla coppia? La battaglia è dura, ma noi siamo sicurissimi che Cesur e Suhan riusciranno a far trionfare l’amore sull’odio. Quello di cui (purtroppo) non siamo sicuri è invece la data, ma teniamo con voi le dita incrociate perché Mediaset decida di fare a tutti un regalo speciale per le festività natalizie.

Volete rimanere aggiornati sulle ultime novità riguardanti la soap Brave and Beautiful e tutte le indiscrezioni del mondo dello spettacolo? Seguiteci sui canali social!