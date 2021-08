Tornano le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful e ci svelano che nelle prossime settimane dovremo trattenere il fiato per le sorti di Suhan, che viene aggredita da Hulya. Ma vediamo insieme cosa accade.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che Tahsin rimane ferito in una sparatoria davanti agli occhi di sua figlia Suhan, che sconvolta per l’accaduto si ripara nella casa in cui dovrebbero incontrarsi Cahide e Hulya. Quando quest’ultima arriva fa scattare inavvertitamente l’allarme, facendo sobbalzare Suhan che viene così scoperta. Dopo essere stata colpita con un ombrello alla schiena Suhan perde i sensi.

Ma i colpi di scena non finiscono qui. Scopriremo infatti che Cahide è veramente in dolce attesa. Dopo aver inscenato una finta gravidanza, aiutata da Hulya, per poter mettere le mani sull’eredità dei suoceri, Cahide scopre di aspettare davvero un bambino.

Spoiler sulla soap turca: il piano di Cahide a rischio nelle prossime puntate di Brave and Beautiful

Tutto ha inizio quando Cahide e il marito Korhan si sentiranno male, probabilmente a seguito di un’intossicazione alimentare. Lui insisterà perché la donna faccia un’ecografia per assicurarsi che il bambino che porta in grembo non abbia subito alcun danno. Possiamo immaginare lo stato d’animo della donna, che sa di essersi inventata tutto. Ma proprio grazie all’ecografia Cahide scoprirà di essere veramente in dolce attesa.

Mentre però la donna finge di aspettare un bambino da cinque mesi e mezzo, il piccolo che porta in grembo ha in realtà appena due mesi. Come riuscirà a spiegare questa incongruenza? Il suo piano diabolico rischia di venire scoperto? Per saperlo, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Brave and Beautiful, puntate italiane

Ricordiamo che la soap Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 in daytime.