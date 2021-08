Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che assisteremo a momenti che ci faranno trattenere il fiato. Tahsin sembra ormai disposto a tutto pur di screditare Cesur, anche a rapire sua figlia Suhan, ma il piano che escogita finisce per rivoltarsi contro di lui. Vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Nelle puntate in onda in questi giorni in Italia Tahsin ha appena sposato Adalet e la donna cerca di ingraziarsi anche la figlia di lui, Suhan. Le anticipazioni che arrivano dagli spoiler turchi però ci dicono che ben presto la giovane si troverà al centro della disputa tra suo padre e Cesur.

Tahsin escogita un modo per vendicarsi del suo nemico e screditarlo agli occhi della figlia, e per portare a termine il suo piano non esita a far rapire Suhan per poi farle credere che il rapimento sia opera di Cesur.

Dopo aver tentato di ucciderlo facendo manomettere la sua auto Tahsin deve riuscire a scoprire dove si trovano Cesur e Suhan. Il giovane dopo essere uscito indenne dall’incidente, convince la ragazza delle cattive intenzioni del padre e i due decidono di rifugiarsi insieme in un hotel fuori città. Ma Tahsin, con l’aiuto del commissario Mehmet e di Bulent Aydinbas, riesce a scoprire dove alloggiano e fa rapire Suhan. La ragazza viene tenuta prigioniera nel garage di Rifat Ilbey, amico ed alleato di Cesur. Tahsin vuol mettere in cattiva luce il suo nemico, facendole credere che il rapimento di Suhan sia opera sua.

Spoiler sulla soap turca: Suhan non si lasci ingannare

All’inizio la ragazza crede di essere veramente una vittima di Cesur. Gli uomini che la tengono prigioniera fanno in modo di farsi sentire quando affermano di essere riusciti a entrare in possesso del tesoro più prezioso di Korludag.

Ma la messinscena ideata da Tahsin dura poco: Cesur scopre infatti i piani del nemico e si precipita a salvare Suhan prima che suo padre finga di arrivare in suo soccorso e liberarla. Rifat viene fermato dalla polizia con un’accusa banale e, quando Banu riferisce il fatto a Cesur, quest’ultimo capisce dove è tenuta prigioniera Suhan e corre in suo aiuto.

Subito dopo la mette al corrente del piano ideato da suo padre e le fa ascoltare una conversazione in cui Tahsin e Bulent informano Korhan di aver ideato loro il rapimento. Suhan, scioccata dal comportamento del padre, medita vendetta e chiede a Cesur di sposarla. Come reagirà Alemdaroğlu a questa richiesta? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Continuate a seguirci sui canali social per restare aggiornati e non perdere nessuna news dagli spoiler turchi. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. Vi ricordiamo che a questo link potrete trovare i Video Mediaset per rivedere tutte le repliche in streaming delle puntate trasmesse.

Brave and Beautiful, puntate italiane

Ricordiamo che la soap Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 in daytime.