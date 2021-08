Le anticipazioni turche della soap Brave and Beautiful ci svelano che non mancheranno colpi di scena e novità nelle prossime puntate in onda tra qualche tempo sulla rete ammiraglia Mediaset. Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul perfido Tahsin, che cercherà di mettere in atto un nuovo diabolico piano. A farne le spese stavolta potrebbe essere Riza. Ma vediamo insieme cosa accadrà.

Anticipazioni turche Brave and Beautiful

Le news che arrivano dagli spoiler turchi ci informano che il signore di Korludag cercherà in ogni modo di fermare un nuovo nemico. A dare del filo da torcere al padre di Suhan sarà Riza Soyozlü, ovvero il fratello di sua moglie Aydan. Rinchiuso in carcere da più di trent’anni per un crimine che non ha commesso Riza verrà a sapere che Cesur ha intenzione di vendicarsi di Tahsin e cercherà un modo per contattare il giovane. Il Soyozlü è in prigione accusato di aver ucciso il direttore dell’orfanatrofio in cui aveva vissuto da bambino (omicidio commesso in realtà dalla sorella). Impossibilitato a incontrare Cesur di persona, deciderà così di scrivergli una lunga lettera.

La corrispondenza finirà però nelle mani di Tahsin. Il proprietario terriero sa bene che un’alleanza tra Riza e Cesur potrebbe davvero metterlo nei guai, perché il cognato è il solo a conoscere la verità sull’omicidio di Hasan, padre di Cesur. Per impedirgli di parlare il Korludag non esiterà a ordinare l’omicidio del cognato. Dopo essersi accordato con le autorità per far trasferire Riza in un altro carcere, assolderà l’ex poliziotto Mutlu perché causi un incidente durante il trasferimento e uccida Riza.

Spoiler sulla soap turca: Riza riuscirà a fuggire

Ma i piani di Tahsin non andranno come programmato e il cognato riuscirà a fuggire e far perdere le proprie tracce. A questo punto il Korludag avrà una sola strada: cercare di far incolpare Cesur della fuga di Riza. Quando il Pubblico Ministero arresterà l’uomo che era alla guida dell’auto che ha urtato quella in cui viaggiava Riza, Tahsin riuscirà a convincerlo a mentire dichiarando di essere stato assoldato da Cesur.

Il PM però non sarà disposto a credere tanto facilmente a questa versione e, dopo aver indagato, darà ordine di arrestare Tahsin. Il potente signore di Korludag finirà ko o si tratterà solo di una pausa temporanea? Per saperlo dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni, per il momento, terminano qui.

Brave and Beautiful, puntate italiane

Ricordiamo che la soap Brave and Beautiful va in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì su Canale 5 in daytime.