Brave and Beautiful, anticipazioni trama puntate dal 30 aprile al 6 maggio 2022

Sühan, appena scoperta la gravidanza, decide di non volerla portare a termine e inizia a pensare all’aborto come soluzione. Invano Korhan prova a farle cambiare idea. Quando l’uomo si rende conto che Sühan non intende seguire i suoi consigli, decide di svelare tutto a Cesur, nella speranza che almeno lui riesca a far cambiare idea alla Korludağ. Quando però alla fine lei decide di portare avanti la gravidanza, accade qualcosa di imprevisto.

Spoiler turchi Brave and Beautiful: Riza è una persona di cui fidarsi?

Quanto è leale il Soyözlü? A chiederselo è Cesur, che dopo averlo sorpreso nel suo ufficio si insospettisce ed escogita un piano per verificare la sua lealtà, d’accordo con Rifat e Orhan. Tahsin comunica a Bülent la sua intenzione di aprire una nuova attività, prospettandogli la possibilità di lavorare come suo collaboratore. Quale sarà il prezzo per diventare socio si Tahsin? Il Korludağ chiede all’Aydınbaş di spiare Cesur e Korhan al suo posto.

Nel frattempo Cesur riesce a smascherare Riza. Con la storia del ricatto ha potuto fugare ogni dubbio e avere la conferma che Riza per soldi, è disposto a tutto. Il Soyözlü, ormai con le spalle al muro, si vede costretto a ricattare a sua volta Salih, convincendolo a rubare del denaro dalla cassaforte di Tahsin. L’uomo viene però scoperto dalla figlia Sirin, decisa a scoprire cosa ha in mano Riza per tenerlo in pugno. Le risposte elusive di Salih non sembrano bastare a convincere la figlia.

Ma la sicurezza non è il solo problema di Tahsin, che deve fare i conti anche con un nuovo avversario politico: Mihiriban decide infatti di candidarsi alle prossime elezioni come sindaco e la vittoria del Korludağ non appare più così scontata!

Brave and Beautiful, anticipazioni italiane

Suhan chiede ad Aynur di andare a trovarla. La sua speranza è che la donna possa darle informazioni sul padre, la cui testimonianza è fondamentale nel processo sulla morte di Fügen, la madre di Cesur. Quest’ultimo, dopo aver origliato la telefonata, riesce a vincere le resistenze di Sühan che accetta di farlo partecipare all’incontro con la ragazza.

