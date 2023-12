Brad Pitt, uno degli attori di maggior talento del cinema contemporaneo nonché sex symbol a livello planetario, compie 60 anni. L’artista raggiungerà l’importante traguardo il 18 Dicembre e chissà che non venga a festeggiare il compleanno e il Natale ormai prossimo proprio qui in Italia, Paese che ha sempre detto di amare molto.

In attesa di scoprirlo, celebriamo l’attore come si conviene (ri)guardando alcuni dei suoi film più belli: quelli da non perdere ve li indichiamo di seguito.

Brad Pitt compie 60 anni: brevi cenni biografici

William Bradley Pitt, per il mondo Brad Pitt, è nato a Shawnee, in Oklahoma (USA), il 18 Dicembre 1963 (Sagittario). Figlio di William Alvin Pitt e Jane Etta, ha un fratello e una sorella.

Il debutto come attore risale al 1987, quando prese parte ad alcune serie televisive di successo, fra le quali Dallas e Genitori in Blue Jeans, ma la fama è arrivata appieno solo nel corso degli anni ’90.

Bello e affascinante, l’attore ha spesso riempito le pagine dei giornali di cronaca rosa per la sua vita sentimentale alquanto movimentata. Dopo le relazioni con le colleghe Juliette Lewis e Gwyneth Paltrow, Brad ha sposato Jennifer Aniston, star di Friends, e in seguito Angelina Jolie, madre dei suoi sei figli (tre naturali e tre adottivi).

Attualmente l’attore e produttore è impegnato in una nuova storia sentimentale che, però, cerca per quanto possibile di vivere lontano dai riflettori.

I film da non perdere

Attivo fin dagli anni ’80 ed affermatosi come uno dei più grandi attori contemporanei, Brad Pitt vanta una carriera strepitosa. Impossibile elencare tutti i film ai quali ha preso parte, quindi ci limitiamo a consigliarvene alcuni dei più iconici, assolutamente da non perdere.

Thelma & Louise (1991)

Nel celeberrimo road movie al femminile del ’91 con protagoniste le strepitose Susan Sarandon e Geena Davis, Brad Pitt ha il ruolo di un cowboy non troppo affidabile ma decisamente sexy. Nella pellicola l’attore ha 28 anni ed è semi sconosciuto, ma è l’inizio di un exploit professionale che dura a tutt’oggi.

In mezzo scorre il fiume (1993)

In mezzo scorre il fiume è un film di Robert Redford del 1992 nel quale Pitt interpreta un ragazzo di inizio ‘900 un po’ incosciente e donnaiolo. E’ tratto dal romanzo omonimo di Norman Maclean.

Intervista con vampiro (1994)

Pellicola di grande successo, racconta la storia del bellissimo vampiro Louis dal ‘700 ai giorni nostri. E’ da questo momento in poi che Pitt diventa una star internazionale.

Seven (1995)

Per avere un saggio della versatilità di Brad Pitt, basta ammirarlo in questo thriller cupo e spietato in cui aiuta il poliziotto Morgan Freeman a scoprire l’autore di una serie di delitti legati ai sette vizi capitali.

L’esercito delle 12 scimmie (1995)

Film futuristico e dalla trama originale, vede Brad Pitt impegnato nel complesso ruolo di un detenuto folle, Jeffrey Goines. Ambientato nel 2035, ha per protagonista Bruce Willis nella parte di James Cole, un carcerato desideroso di ottenere la grazia.

Sette anni in Tibet (1997)

Diretto da Jean-Jacques Annaud, è la storia del viaggio in Tibet di un alpinista austriaco durante la Seconda Guerra Mondiale. Al centro del racconto l’amicizia con il giovanissimo Dalai Lama. Successo planetario.

Fight Club (1999)

Edward Norton e Brad Pitt sono i protagonisti di una storia che pone l’accento sull’alienazione e le frustrazioni dell’uomo moderno. Recitando a torso nudo per quasi tutta l’intera durata del film, il biondo attore americano si cuce addosso l’etichetta di sex symbol per sempre.

Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco, 2001