Max Giusti torna in prima serata con una nuova puntata di Boss in incognito 2024, il docu-reality trasmessa prima serata su Rai2. Scopriamo le anticipazioni e il protagonista della puntata di stasera, lunedì 25 marzo 2024.

Boss in incognito, la puntata del 25 marzo 2024

Lunedì 25 marzo 2024 dalle ore 21.20 dopo il grandissimo successo dell’ultima stagione torna “Boss in incognito“, il docu-reality condotto da Max Giusti. Il conduttore è pronto a raccontare, insieme a una realtà aziendale italiana d’eccellenza, le storie dei boss che hanno deciso di affrontare la sfida di lavorare per una settimana insieme ai loro dipendenti sotto mentite spoglie, camuffati, con una nuova identità e un aspetto fisico inedito. Come sempre anche il conduttore Max Giusti è pronto a calarsi nei panni dei “boss” sostituendoli in diverse occasioni.

Protagonista di stasera è Martina Oliviero, giovane manager dell’azienda omonima, che produce torrone e cioccolata per la grande distribuzione. La sede dell’azienda si trova a Monteforte Irpino, in provincia di Avellino, conta 120 dipendenti, 10mila mq di stabilimenti e, ogni anno, trasforma 8mila quintali di cioccolata e produce oltre 5mila quintali di torrone.

Boss in incognito, Martina Oliviero protagonista della puntata

Durante la puntata di stasera di Boss in Incognito, la protagonista Martina Oliviero incontra i propri operai sotto mentite spoglie. Dapprima incontra Mina, che la affianca nella produzione del torrone, Angela che la guida nel confezionamento manuale del torrone friabile, Gerardo con cui prepara le barrette di croccante e Mary con la quale seleziona e impacchetta i torroncini. Ad aiutarla in questa “avventura” c’è Max Giusti che cimenta nella produzione delle arachidi pralinate affiancando l’operaia Barbara.

Ricordiamo che Boss in incognito è prodotto in collaborazione con Endemol Shine Italy, basato sul format Undercover Boss creato da Studio Lambert e licenziato da All3media International Limited.

L’appuntamento con Boss in Incognito è in prima serata su Rai2.