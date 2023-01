“Boss in Incognito“ sta per tornare in onda su Rai 2 con una nuova ed entusiasmante stagione per raccontare nuove realtà aziendali italiane d’eccellenza con imprenditori ed operai che, con il loro lavoro, fanno grande il nostro Paese. Alla guida del programma di Rai 2 troveremo ancora una volta la simpatia di Max Giusti. Ecco di seguito quando andrà in onda la prima puntata di “Boss in Incognito 2023”

Boss in Incognito 2023 con Max Giusti su Rai 2: quando in tv

La nuova stagione di “Boss in Incognito 2023” andrà in onda da lunedì 9 gennaio ore 21.20 su Rai 2 con una prima puntata che regalerà sicuramente grandi emozioni e piacevoli sorprese. Il programma sarà visibile anche in in streaming sulla piattaforma RaiPlay con il nostro. “Boss in Incognito” è un programma di Francesca Picozza, scritto con Alessia Eleuteri, Maria Grazia Giacente, Giuliano Rinaldi, ed è realizzato in collaborazione con Endemolshine Italy. A condurre troveremo nuovamente Max Giusti, mentre la regia è affidata ad Alberto Di Pasquale.

Max Giusti conduttore di “Boss in Incognito 2023”

Il conduttore di Boss in Incognito 2023 è, come già detto, Max Giusti, che torna al timone del programma per la terza edizione di fila. Dallo scorso anno, Giusti non si limita solo a narrare le vicende del boss protagonista e dei suoi dipendenti ma, a sua volta, gira in incognito dentro le aziende al centro della puntata. Giusti è il quinto conduttore a condurre la versione italiana del format. Il primo fu Costantino Della Gherardesca, al timone delle prime due edizioni del programma. Flavio Insinna ha guidato la terza stagione, mentre la quarta è condotta da Nicola Savino. L’ultimo prima di Max Giusti, invece, fu Gabriele Corsi, volto della quinta stagione.

Boss in Incognito 2023: il format

Dal punto di vista dei contenuti, sono poche le novità attese a “Boss in Incognito” del 2023. Come di consueto, ogni puntata ha come protagonista una grande azienda italiana. Questa può appartenere ai più diversi settori, come quello alimentare e quello agricolo, ma anche quello della moda o della cantieristica navale. L’imprenditore, per una settimana, finge di essere un tirocinante e incontra, giorno dopo giorno, alcuni dei suoi dipendenti.

Tale attività permette al manager in incognito di comprendere i limiti e i punti di forti di ciascun dipendente della sua azienda. Inoltre, parlando con questi, spesso nota i possibili miglioramenti da apporre alla catena di produzione. Alla fine della settimana trascorsa in incognito, il boss ritorna a vestire i suoi panni e incontra i vari dipendenti con cui ha lavorato in incognito e a stretto contatto durante la settimana e a loro svela quanto accaduto. Solitamente, i lavoratori sono poi premiati attraverso dei benefit e regali vari per loro e le loro famiglie.