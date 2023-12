Tutto pronto per il gran finale di Boomerissima, il varietà generazionale condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai2. Una nuova imperdibile puntata con tantissimi ospiti pronti a mettersi in gioco nel confronto boomer e Millennial. Chi vincerà? Ecco gli ospiti e anticipazioni della puntata di stasera, martedì 5 dicembre 2023!

Boomerissima, ospiti quinta puntata di martedì 5 dicembre 2023

Martedì 5 dicembre 2023 dalle ore 21.20 appuntamento con la quinta ed ultima puntata di Boomerissima su Rai2, la sfida generazionale che vede contrapposti il mondo dei boomer contro quello dei millenial. A guidare la competizione c’è Alessia Marcuzzi che per l’occasione torna anche a rivestire i panni di ballerina con le coreografie del direttore artistico Luca Tommassini. Nella puntata di stasera spazio all’ultima sfida generazionale con due Square pronte a giocarsi il tutto per tutto. Da un lato ci sono i Boomer e dall’altro i Millennial.

Ecco gli ospiti delle rispettive squadre. Per i Boomer scendono in campo: Francesca Barra, Roberta Capua, Francesca Fialdini, Valeria Marini e Riccardo Rossi. Nella squadra dei Millennial: Romina Carrisi, Emis Killa, Ciro Immobile, Jessica Melena e Gabriele Vagnato. Non mancheranno ospiti speciali: Emis Killa, a rappresentanza dei Millennial, canterà un medley dei suoi più grandi successo.

Boomerissima, mito di puntata: Romina Power

Mito di puntata è Romina Power, attrice e cantante americana di successo, conosciuta anche per essere stata l’ex moglie di Al Bano. Durante la puntata spazio anche ad un momento sorpresa con la presenza di Carlo Conti. Questo e tanto altro nella puntata finale di Boomerissima di Alessia Marcuzzi in onda in prima serata su Rai2!

Come sempre durante la puntata dello show, prodotto dalla Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Banijay Italia, spazio anche alle spettacolari coreografie realizzate e curate nei minimi dettagli del direttore Artistico Luca Tommassini. Anche Alessia Marcuzzi torna in pista come ballerina per regalare un nuovo momento di spettacolo.

L’appuntamento con Boomerissima è il martedì in prima serata su Rai2.