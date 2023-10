Si riaccendono i riflettori su “Boomerissima“, il colaratissimo varietà condotto da Alessia Marcuzzi in prima serata su Rai2. Dopo il grandissimo successo della prima edizione, la conduttrice è pronta a raccontare mode, tendenze e canzoni di due generazioni a confronto: i Boomer e i Millenials.

Boomerissima 2023, quando in tv la nuova edizione

Al via da martedì 31 ottobre 2023 in prima serata su Rai2 la seconda edizione di Boomerissima 2, il varietà condotto da Alessia Marcuzzi. Format vincente non si cambia. Il cuore pulsante del programma – varietà resta il confronto generazionale tra i Boomer, i nati negli anni del boom economico tra il 1946 e 1964, e la Generazione Y detti anche Millenials.

Un varietà in cui si gioca con la nostalgia, ma si parla anche del presente. A confronto due gruppi di personaggi del mondo dello spettacolo pronti a raccontare i propri anni attraverso canzoni, fenomeni e tendenze. Un viaggio nel tempo di cui fa parte la stessa conduttrice che, intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confessato di sentirsi una Boomer! “Lo capisco da tante cose, a partire, per esempio, dal mio rapporto con la tecnologia. Ho dei social che funzionano bene e che gestisco completamente da sola, ma uso il telefonino con un dito solo… I computer, poi, si rompono appena mi vedono” – ha raccontato la Marcuzzi che strizzando l’occhio alla tv del passato non nasconde che vorrebbe riportare in tv “Milleluci” di Mina e Raffaella Carrà.

Anche nella seconda edizione di Boomerissima 2, la Marcuzzi è pronta a mettersi in gioco come ballerina. “L’’ho voluto io. Ho chiamato Luca Tommassini e gli ho detto: “Voglio fare questo programma con te, perché mi devi far ballare” – ha raccontato la conduttrice.

Alessia Marcuzzi dopo Boomerissima punta al Festival di Sanremo 2024?

Il ritorno in Rai di Alessia Marcuzzi è stato un grandissimo successo. Boomerissima, riconfermato per una seconda stagione, è stato l’inizio di una “seconda vita televisiva“. La conduttrice, da tempo bloccata alla conduzione di format tv non tanto nelle sue corde, ha dimostrato tutto il suo potenziale televisivo. Ironica, divertente, spiritosa e coinvolgente, la Marcuzzi con Boomerissima ha riportato in prima serata un programma per tutte le famiglie. Dalle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni, parlando di confronti generazionali, la conduttrice non ha alcun dubbio: Fiorello e il Festival di Sanremo metterebbero d’accordo sia i boomer che millenials.

Intanto si fanno sempre più insistenti le voci di una possibile co-conduzione della Marcuzzi al Festival di Sanremo 2024. Amadeus, suo grande amico sin dai tempi del Festivalbar 1996-1997, la vorrebe al suo fianco. Voci di corridoio da Viale Mazzini hanno fatto trapelare: “Amadeus sta pensando ad Alessia Marcuzzi per il cast del prossimo Festival di Sanremo: intanto ha accettato di partecipare come ospite alla nuova stagione del suo programma“. In realtà il conduttore e direttore artistico aveva pensato alla frizzante conduttrice già per il Festival di Sanremo 2021, ma in quell’occasione la trattativa non fu conclusa per la fine del contratto con Mediaset e per le problematiche del Covid. Che quest’anno sia la volta buona?