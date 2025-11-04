L’ultima puntata di Blanca 3, seguita da 4.253.000 spettatori con uno share del 25.3% ha sancito il successo della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta. A distanza di poche ore dal gran finale milioni di telespettatori si domandano: “Blanca 4 ci sarà?”. Ecco cosa sappiamo sul futuro della serie Rai.

Blanca 4 ci sarà?

Il finale della terza stagione di Blanca 3 ha salutato i telespettatori di Raiuno lasciandoli però con un dubbio sul futuro di una delle serie tv più amate e seguite degli ultimi anni. Qualche mese fa Maria Chiara Giannetta che presta il volto al personaggio di Blanca intervistata da Ciak Generation aveva dichiarato: “credo che bisogna dare sempre dignità ai personaggi, alle storie. Non siamo in un reality show, non ci interessa vedere un documentario, non ci interessa andare morbosamente a vedere come fanno, cosa fanno tutti i giorni nella loro vita. Non lo so, ci devo pensare se questo personaggio ha ancora qualcosa da dire“. Parole che lasciavano parecchi dubbi e qualche verità, ossia l’onestà nel sottolineare come il successo di un personaggio non debba per forza di cose essere spremuto come un limone finendo a volte per snaturarne il senso.

Sta di fatto che in queste ore è stata Maria Pia Ammirati, Direttrice di Rai Fiction, a confermare dalle pagine di Davide Maggio che Blanca 4 ci sarà. “Blanca 4 è prevista e ci stiamo lavorando. Diciamo che, come tutta la lunga serialità, ha i suoi tempi. W Blanca!!!” – ha anticipato la Direttrice di Rai Fiction per la gioia di milioni di telespettatori che si sono appassionati alla vicende di Blanca.

Blanca 4, le anticipazioni della nuova stagione della serie tv

Ma cosa succederà nei nuovi episodi di Blanca 4? La terza stagione della serie tv con protagonista Maria Chiara Giannetta ha regalato ai telespettatori un finale da lieto fine. Blanca e Liguori si sono ritrovati con il poliziotto che ha confessato il suo eterno amore alla collega. “Sono stato uno stupido perché ho avuto paura, ma io ti amo, voglio te, il tuo bambino, tutto” – ha detto Liguori a Blanca che con la sua solita ironia ha chiesto al compagno un gesto romantico.

Il finale di Blanca 3 apre nuove prospettive narrative sul futuro della serie Rai, in particolare sul rapporto ritrovato tra i due protagonisti e soprattutto sulla maternità che Blanca dovrà affrontare. Tanti sono i dubbi e gli interrogativi: come sarà la vita di Blanca da mamma? E soprattutto riuscirà a continuare a fare la poliziotta? Al momento si tratta solo di ipotesi, ma Blanca 4 ci sarà e con ogni probabilità andrà in onda su Rai1 non prima del 2027!