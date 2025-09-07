Nuove indagini, colpi di scena e qualche cambiamento: la terza stagione della serie crime Blanca si prepara a fare il suo ingresso su Rai Uno con un cane guida inedito. Scopri quando in TV, trama, cast e trailer ufficiale di Blanca 3.

Blanca 3 quando in onda su su Rai Uno?

Dopo il grandissimo successo delle prime due stagioni, Blanca si prepara a regalarci il terzo capitolo. A far “lievitare” l’ansia dei tantissimi fans ci hanno pensato i rumors, trapelati dal set nei mesi scorsi.

La promessa di offrire ai telespettatori un profondo cambiamento, che non riguarderà solo il look della protagonista ma anche una trama che si preannuncia ricca di nuovi conflitti, sentimenti e ferite mai del tutto rimarginate, è stata confermata dal trailer, diffuso nei giorni scorsi.

Ora finalmente i fans possono tirare un sospiro di sollievo, visto che l’attesa per i nuovi episodi della serie tv con Maria Chiara Giannetta sembra avere ormai i giorni contati. I vertici Rai hanno infatti resa nota la data di uscita del terzo capitolo di Blanca, che arriverà su Rai 1 a ottobre.

Questa stagione è composta da 6 episodi (come le precedenti) e andrà in onda in prime time su Rai Uno il giovedì sera, dal 2 ottobre al 6 novembre. Dopo la messa in onda le puntate saranno rese disponibili su RaiPlay per la visione on demand.

Sei puntate che vedranno protagonisti sei diversi casi da risolvere, ognuno ambientato in una location diversa che renderanno ogni episodio quasi un film a sé.

Trame terza stagione: una nuova Blanca dovrà rinunciare al fedele Linneo

Certo è che – chi ha seguito la serie fin dalle prime puntate – dovrà prepararsi a moltissimi cambiamenti. L’arrivo di un nuovo cane guida in primis (un border collie dal manto blue merle) destinato a prendere il posto dell’amatissimo Linneo, sarà solo l’apice di una serie di variazioni che promettono una stagione ancora più ricca di emozioni. Anche Blanca apparirà molto diversa rispetto alle passate edizioni, e sotto il suo nuovo aspetto più deciso e maturo scopriremo una donna molto più fragile.

Lasciata da parte la Blanca che amava affrontare le sfide della vita con coraggio e un pizzico di incoscienza, troveremo invece una donna che sembra non riuscire a nascondere la stanchezza a lungo repressa, una protagonista che ama restarsene a lungo in silenzio, quasi come se volesse proteggersi. Ma proteggersi da cosa? Il cuore di Blanca continuerà a vivere momenti di instabilità, non solo a causa di quel filo sottile che la lega all’ispettore Liguori.

A complicare una situazione sentimentale che sembra condurre la protagonista in una terra di mezzo, dove desiderio e orgoglio sembrano scorrere su binari paralleli e destinati a non incontrarsi mai, contribuirà l’arrivo di Domenico, interpretato da Domenico Diele. L’uomo giungerà in città con l’incarico di contractor per un’agenzia di sicurezza privata. Difficile dire, al momento, se si tratterà di un alleato o piuttosto di un rivale, ma quello che possiamo anticiparvi è che non si tratterà certo di un personaggio destinato a un ruolo di secondo piano.

Nel frattempo anche i personaggi storici (Lucia, Stella, Leone e il vicequestore Bacigalupo) continueranno a portare dinamismo alle trame.

Blanca 3, il cast

Il cast della nuova stagione comprende personaggi ormai storici, e oltre a Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno, ritroviamo Enzo Paci, Gualtiero Burzi, Michela Cescon, Ugo Dighero, Federica Cacciola e Sara Ciocca.

A questi si aggiungono due new entry: Domenico Diele e Matilde Gioli.

Blanca 3 il trailer ufficiale