Maria Chiara Giannetta torna protagonista della serie Blanca 2, grande successo targato Rai 1, in onda dal prossimo 5 ottobre in prima serata. Recentemente l’amatissima attrice ha rilasciato una bellissima intervista al settimanale Tv Sorrisi e Canzoni, dove racconta alcune anticipazioni sulla seconda stagione della serie regina d’ascolti. La Giannetta non si è sottratta a raccontare anche qualche sua passione e alcuni suoi sogni che vorrebbe realizzare.

Blanca 2, Maria Chiara Giannetta anticipa: «Un’amicizia con il personaggio di Spollon»

Sulla stagione di Blanca 2 e sul rapporto con il personaggio interpretato dall’attore Pierpaolo Spollon, riferendosi alla gelosia che dovrebbe avere il personaggio interpretato da Giuseppe Zeno, la Giannetta dice che Zeno «In teoria dovrebbe preoccuparsi, perché come vedrete tra il personaggio di Spollon (lo chef Nanni, che in realtà si scopre essere Sebastiano, l’ex fidanzato della sorella di Blanca, ndr) e me, nella seconda stagione, nasce una specie di amicizia “ibrida” che sfuma in qualcos’altro. Ma ho già detto troppo, qui scatta l’allarme spoiler».

L’attrice racconta anche delle nuove donne che entrano nella fiction: «Ci sono un sacco di donne in più che entrano nel cast. Come Michela Cescon, che sarà Elena, la nuova colf di Blanca che la aiuterà a gestire il caos in casa e diventerà una sua confidente speciale».

In merito alla trama seconda stagione di Blanca, la Giannetta anticipa: «Sarà una stagione “esplosiva” in senso letterale. Noi della Polizia saremo nel mirino di una specie di Unabomber che non ci darà tregua».

Maria Chiara Giannetta nel film di Natale di Ficarra e Picone

L’attrice è pronta a tuffarsi in una nuova avventura cinematografica, sarà infatti protagonista del film di Natale con Ficarra e Picone: «Sarò nel film di Natale di Ficarra e Picone, “Santocielo”, la mia prima volta in un ruolo importante al cinema, accanto a Barbara Ronchi e a Salvo e Valentino che, come si dice in siciliano, sono molto “duci” (dolci, ndr). Sono stata a Catania tre mesi per le riprese e sono stati un amore. Loro e il regista, Francesco Amato, lo stesso di “Imma Tataranni”. E poi la città è meravigliosa: sono stata al Lido Scogliera d’Armisi, al mercato del pesce… Mi sono sentita a casa».

Blanca 2, Maria Chiara Giannetta e il sogno di produrre film

Lasciando da arte gli obiettivi cinematografici e lavorativi la Giannetta dichiara che di obiettivi personali ne ha tanti: «Ne ho tanti per questo autunno: iscrivermi a un corso per diventare sommelier, riprendere a giocare a tennis con costanza, andare a cavallo di più e viaggiare. Vorrei visitare presto i Paesi Bassi e Copenaghen».

L’attrice aggiunge inoltre che se avesse a sua disposizione il genio della lampada di Aladino, i suoi tre desideri sarebbero: «Primo: tanti soldi per produrre bei film. Secondo: essere soddisfatta di me stessa tra vent’anni. Terzo: andare in pensione presto o almeno in un tempo umano».