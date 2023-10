Sta per arrivare la seconda stagione di Blanca. Dalle anticipazioni scopriamo che ancora una volta il passato tornerà a fare capolino nella vita di Blanca sconvolgendo la sua sfera privata e professionale. Promossa a consulente ufficiale della Polizia, Blanca sarà molto impegnata sul lavoro. Ci saranno nuovi casi d’indagine, in particolare uno. La Polizia di Genova si troverà sotto attacco e in città si verificheranno una serie di esplosioni che non potranno essere ignorate. L’attentatore che si nasconde dietro a questi attacchi sembrerà interessato a Blanca e non è un caso che voglia comunicare solo con lei. Anche dal punto di vista della sfera privata ci saranno degli importanti cambiamenti. Blanca deciderà di perdonare Sebastiano dandogli così una possibilità. Una decisione che però le creerà dei conflitti con Michele. La seconda stagione della serie, record di ascolti, si preannuncia ancora più avvincente. Non mancheranno il fido cane Linneo, il padre Leone, l’amica Stella e Lucia, la ragazzina per cui Blanca diventa un punto di riferimento.

Intervista a Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Maria Chiara Giannetta e Sara Ciocca, interpreti rispettivamente di Blanca e Lucia. In questa seconda stagione, la vita di Lucia sarà sconvolta dall’abbandono del padre. La giovane si sentirà sola, senza punti di riferimento. Perfino Blanca la tradirà: “In questa stagione Lucia coglierà dal passato le sue insicurezze, le paure e cercherà di trasformarle in un punto di forza. Attraverserà uno dei momenti più critici della sua vita, l’adolescenza. Cercherà però di mantenersi razionale perché sa che dovrà cavarsela da sola con l’aiuto di Blanca che comunque tra alti e bassi le resterà sempre fedele. Troverà in lei la madre che le è sempre mancata e le parole di conforto che avrebbe voluto avere”.

Il passato tornerà ad affacciarsi nella vita di Blanca regalandole delle sorprese inaspettate. Ci saranno segreti familiari che salteranno fuori e che avranno un peso specifico maggiore di quelli connessi alla morte della sorella. Abbiamo chiesto a Maria Chiara Giannetta se questi aspetti siano stati funzionali per umanizzare un personaggio che altrimenti sarebbe assomigliato troppo ad una super eroina: “Io credo ci sia stata abbastanza umanizzazione nella sua vita, tra la perdita della vista, la scomparsa della sorella, un padre che deve sopravvivere con questo lutto, e l’assenza di una madre. Credo che il passato sia importante per raccontare un personaggio. Anche se non si vede, quando noi lavoriamo su un set chiediamo sempre di conoscere la backstory del personaggio”.

Il personaggio di Blanca si presta ad una serialità lunga. Abbiamo chiesto a Maria Chiara Giannetta come si ponga rispetto a questa eventualità: “Se dovesse prestarsi ad una serialità lunga vorrebbe dire che il format sarebbe ripetitivo. Io credo che ad un certo punto bisognerebbe chiudere. Sono dell’idea che le cose iniziano e finiscono. Bisogna accettarlo. Bisognerà capire fino a quando sarà possibile spremere questo personaggio. Se si dovesse andare oltre e rendere la serie ripetitiva, anche il pubblico non lo apprezzerebbe”.

A differenza della prima, la seconda stagione è ricca di scene di azione. In conclusione dell’intervista, abbiamo chiesto a Maria Chiara Giannetta quale sia stata la scena più difficile da girare: “Sicuramente è stata difficile la scena dell’esplosione. Il regista era curioso di vedere la mia reazione. Un’altra scena che ricordo è quella girata in barca a 20.000 nodi. Siamo partiti in 17 e siamo tornati in 5. Il mare può trasformarsi in una bestia feroce. Siccome soffro il mal di mare mi ero preparata in anticipo e non avevo bevuto per due giorni. Avevo mangiato solo pizza bianca e crackers. Io ne sono uscita indenne, altri meno”.